שריפה פרצה הלילה (בין שבת לראשון) במתחם אונר"א בירושלים ימים ספורים אחרי שנהרס. לוחמי האש במקום נלחמים בהתפשטות האש ושוללים לכודים.

מדוברות כבאות והצלה נמסר: "​צוותי כיבוי והצלה מתחנות מרחב האומה ואגוז, הוזנקו לפני זמן קצר לשכונת מעלות דפנה בירושלים, בעקבות דיווח על שריפה שפרצה במתחם אונר"א אשר נהרס לאחרונה. ​לוחמי האש פועלים כעת במקום לכיבוי הדליקה ומניעת התפשטות האש. במקביל לפעולות הכיבוי, הכוחות מבצעים סריקות יסודיות בין המבנים, זאת במטרה לשלול הימצאות לכודים במקום".

כזכור בשבוע שעבר הגיעו דחפורים כדי להרוס את מתחם אונר״א באזור גבעת התחמושת בירושלים. ההריסה היא חלק מיישום החוק האוסר על פעילות אונר"א בישראל.

מאז פרוץ מלחמת ״חרבות ברזל״ נחשפו ממצאים חמורים המעידים על קשרים עמוקים בין אונר״א לבין ארגון הטרור חמאס, לרבות מעורבות ישירה של פעילי הארגון בטבח ה-7 באוקטובר, וכן שימוש בתשתיות של אונר״א לצורכי טרור. ברצועת עזה ובאזורים נוספים אותרו מנהרות ותשתיות טרור מתחת למבנים השייכים לארגון.