מבנים לא חוקיים של פלסטיניים נהרסו בעקבות פעולות אכיפה: כוחות המנהל האזרחי, בהובלת יחידת הפיקוח ובאבטחת כוחות מחטיבת בנימין, ביצעו היום (שישי) פעילות אכיפה כנגד 3 מבנים לא חוקיים בכפר שוקבא. רכיבי הבינוי, נבנו בסמוך לציר 446 ובניגוד לחוק.
בחירבת פוח׳ית שבחטיבה המרחבית יהודה, פעלו כוחות ממנהלת תיאום וקישור חברון, לאכיפת מספר רכיבי בינוי פלסטיניים שנבנו על שטח אש 918, האסור לכניסת ושהיית תושבים.
בהודעה לתקשורת נמסר גם כי צה״ל ובתוכו המנהל האזרחי וכלל גופי הביטחון, ימשיכו לפעול לחיזוק הביטחון ושמירת הסדר ביהודה ושומרון, תוך מתן דגש לאכיפת מבנים הפוגעים בביטחון ויציבות האזור.
