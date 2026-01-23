במעמד רווי דמעות וכאב, תחת אוהל הלוויה הצפוף, נפרדו מאות בני משפחה, חברים לנשק ומלווים מעשהאל באב"ד ז"ל. בנו אמר קדיש ואחיו ספד לו, ולאחר מכן הצטרף הקהל בשירת "אני מאמין"

עשהאל באב"ד, שנפל בקרב למען הגנת המולדת, הותיר אחריו חלל עצום וסיפור של גבורה יהודית המשלבת מסירות נפש למדינה לצד אהבה אינסופית למשפחתו.

בהלוויה שאירעה אתמול (חמישי) אחיו של עשהאל, נעמד מול הקהל ובקול רועד אך חדור אמונה ביקש להודות על הזכות שניתנה למשפחה לחיות לצדו של עשהאל במשך כמעט 39 שנים. בדבריו תיאר ישראל את עשהאל כ"ילד ברוך כישרונות", אדם שמתוך ראייה עמוקה של צורך השעה והגנה על העם, בחר לצאת ולהתנדב ל"כוח הוריקן".

הוא העלה על נס את תפקידו של עשהאל כעמוד התווך של משפחתו: כבעל מסור לחגית וכאבא אוהב ותומך לילדיו – שי, איילה, גלעד ונוגה. "תודה לך על שלושה חודשים שנתת למשפחה ולחברים לטפל בך ולהיות איתך", אמר האח, וחתם את דבריו בתפילה שהמשפחה תמצא את הכוח להמשיך בדרך של אחדות, שמחה ואמונה, עד לרגע שבו יזכו לראות את עשהאל חוזר בתחיית המתים.

רגע השיא המטלטל של המעמד, שבו לא נותרה עין אחת יבשה, היה כאשר בנו הקטן של עשהאל ניגש אל המיקרופון כדי לומר קדיש על אביו. בקול חנוק מבכי ובגרון שסוע מגעגוע, החל הילד הצעיר להקריא את מילות התפילה העתיקות.

הנוכחים במקום נעמדו דוממים כשקולו של היתום הטרי ביקש "ישתבח ויתפאר ויתרומם" מעל קברו של הגיבור שנפל. הילד נתמך לאורך כל התפילה על ידי קרובי משפחתו, בעוד הקהל עונה לו "אמן" בקול גדול ומנחם, שהדהד תחת האוהל הלבן. עשהאל באב"ד ז"ל נטמן באדמת הארץ שעליה הגן, מותיר אחריו מורשת של אומץ לב, פשטות ותקווה גדולה לגאולה של עם ישראל. ההלוויה הכואבת הסתיימה בשירת הקהל "אני מאמין".