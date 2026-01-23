כוחות חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 91, השלימו תרגיל חטיבתי במטרה לשמר ולחזק את מוכנותם למגוון תרחישי חירום ולמשימת הגנת היישובים בגבול לבנון תוך הפקת לקחים מהלחימה בזירה. צפו בתיעוד

לראשונה אחרי שנתיים של תמרון ברצועת עזה: חטיבה 401 השלימה תרגיל חטיבתי ראשון בגבול הצפון. כך מפרסם היום (שישי) דובר צה"ל.

כוחות חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 91, השלימו תרגיל חטיבתי במטרה לשמר ולחזק את מוכנותם למגוון תרחישי חירום ולמשימת הגנת היישובים בגבול לבנון תוך הפקת לקחים מהלחימה בזירה.

התרגיל כלל תרחישי דמוי אויב, אירועי הגנה רב-זירתיים, פינוי פצועים תחת אש ומתן מענה לוגיסטי וטכנולוגי בחירום, בשיתוף פעולה בין כיתות הכוננות לכוחות החטיבה. במהלך התרגיל נערכו הערכות מצב בשטח שנועדו להתאים את המענה המבצעי להתפתחויות בזמן אמת.

צה״ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל ובמקביל ימשיך להיערך למגוון תרחישים, לשמור על כשירות ולתקף את התכניות המבצעיות.