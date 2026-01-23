מי הולך לתכנית שידוכים בטלוויזיה בגיל 20? מי שבעיקר רוצה להתפרסם, וזה בדיוק הסיפור של אסתר קנוחן מ"ווארט". רוב משתתפי התכנית מבוגרים ממנה בהרבה, אבל היא חיפשה הרבה יותר משידוך

בעונה השנייה של "ווארט", בניגוד לעונה הראשונה, השתתפו הרבה חרדים צעירים. כמה צעירים? הזוג הכי צעיר אריאל ואסתר הם בני 21 ו-20 והספיקו גם לעורר סערה ברשת כאשר התברר שאריאל קיבל פטור מצה"ל ובמהלך השנים הללו קידם את העסק הפרטי שלו, כדיג'יי מסיבות.

רבים תהו – מה הלחץ שלהם להשתתף בתכנית שידוכים בטלוויזיה כאשר שניהם כל כך צעירים, יכולים גם למצוא שידוך טוב בעולם האמיתי. אז הנה התשובה: אסתר קנוחן קיבלה ג'וב חדש כפרזנטורית של קניון רמות בירושלים לשנה הקרובה. כך על פי הפרסום של חשבון האינסטגרם "דוס סלבס".

כנראה שאסתר חיפשה לא רק שידוכים, אלא גם פרסום וקמפיינים. בניגוד לכוכבי העונה הראשונה, שרובם היו מבוגרים וחיפשו שידוך אמיתי בתכנית. בדיוק כמו אצל אחותה התאומה "אהבה חדשה", שרוב המשתתפים בה צעירים ומחפשים להתפרסם, גם ב"ווארט" היו צעירים שחיפשו את הדבר הזה.

אז האם יש הבדל בין תכניות ריאליטי של חילונים לאלו של החרדים? בינתיים נראה שלא מעט מהמשתתפים גם החרדים וגם החילונים מגיעים אליהן על מנת להתפרסם ולהרוויח עוקבים וקמפיינים. חשבונות האינסטגרם של אסתר ואריאל ברשתות החברתיות זכו ללא מעט עוקבים בעקבות הפרסום הרב לו הם זכו בתכנית.

בינתיים נראה שהשניים מרוויחים כלכלית מההשתתפות ב"ווארט", ולנו רק נותר לחכות ולראות לאן מה צפוי להם בהמשך הדרך.