קרן קדוש, הקונדיטוריות המפורסמת מירושלים, חושפת כי הותקפה באלימות רק בגלל שאספה את שיערה לפני כניסתה לעבודה: "מה לא צנוע בלאסוף שיער לקוקו? נשארתי המומה"

הקונדיטורית הירושלמית קרן קדוש חשפה בחשבון האינסטגרם שלה תקרית מזעזעת. היא שיתפה את העוקבים שלה כי נסעה במעלית יחד עם גבר ואישה, ובמהלך העלייה אספה את שיערה לפני שנכנסה לעבודה בקונדיטוריה שלה.

לאחר מכן היא שיתפה כי כאשר יצאה מהמעלית קיבלה מכה חזקה מהאישה שנסעה יחד איתה: "במעלית הייתה מראה, ובמהלך העלייה במעלית בחרתי לאסוף את שיערי לקוקו. הייתי לבושה במדי שף, עם מעיל ארוך וסגור. כשיצאתי מהמעלית, האישה יצאה אחריי, ומיד עם היציאה רגליה פגעו ברגליים שלי מאחור, בעוצמה ובפראות. לא היה מדובר במגע מקרי או במעידה רגילה, אלא בפגיעה חזקה ומכאיבה. לא הצלחתי להבין איך דבר כזה קורה — כאשר אדם מועד או נופל, בדרך כלל החלק העליון של הגוף פוגע, ולא הרגליים, ובוודאי לא מאחור ובעוצמה כזו".

כשניסתה להבין מדוע אותה אישה תקפה אותה היא הסבירה לה כי התנהגה בחוסר צניעות כשאספה את שיערה: "הסתובבתי אליה ושאלתי אם היא בסדר ואיך קרה שהיא פגעה בי כך. התגובה שלה הייתה מיידית: ״את הולכת כמו צב״. בהלם שאלתי: ״לא הבנתי… זאת סיבה לבעוט בי?״. היא ענתה: ״בעטתי בך כי עשית קוקו במעלית מול גבר חרדי, וזה לא צנוע״. שאלתי אותה: ״מה לא צנוע בלאסוף שיער לקוקו?״, והיא לא ענתה תשובה עניינית. נשארתי המומה. ראיתי אותה נכנסת לבניין, ניגשתי למאבטח ושאלתי מי היא, והוא אמר לי באיזו קומה היא עובדת. כך התברר לי שמדובר בעובדת מדינה".

עוד באותו נושא קרן ואיציק קדוש: "מכינים אוכל כאילו זה לבית שלנו" 14:54 | קשת ברגסון 0 0 😀 👏

היא שיתפה כי המקרה הזה זעזע אותה ולא נותן לה מנוחה: "כבר יומיים שהמקרה הזה לא נותן לי מנוח. מצד אחד, למי יש זמן וכוחות להתעסק בזה, ומצד שני, אם לא נטפל במקרים כאלה — הם רק ילכו ויתעצמו. אני שואלת את עצמי אם אפנה למשטרה ואגיש תלונה, האם בכלל יתייחסו אליי?".