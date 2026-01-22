נהגי אוטבוס הותקפו בנתניה ובבית"ר עילית. בבית"ר התחבורה הושבתה עד להודעה חדשה. בנתניה נהג שהותקף לפני חודש באבנים, הותקף היום בידי נער שולים

נהגי אוטבוס הותקפו הערב (חמישי) בנתניה ובבית"ר עילית. בבית"ר התחבורה הושבתה עד להודעה חדשה. בנתניה נהג שהותקף לפני חודש באבנים, הותקף היום בידי נער שולים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . התקיפה בנתניה | צילום: איגוד נהגי האוטובוס

מארגון נהגי התחבורה הציבורית נמסר: "לפני זמן קצר נער שוליים תקף קשות נהג אוטובוס של חברה אקסטרה ברחוב הרצל בנתניה. ההג האוטובוס שהותקף קשות הערב הותקף קשות לפני חודש בדיוק באבנים שנזרקו עליו. כעת, נער עלה לאוטובוס ותקף אותו קשות. במקביל לכך, נהג הותקף קשה בעיר בית״ר ופונה במצב קשה לבית החולים. מעל ל-200 מהנהגים בעיר הודיעו כי לא יכנסו לעיר עם אוטובוסים עד שינוי דרסטי במצב. התחבורה הציבורית הושבתה בעיר".

עוד באותו נושא בית המשפט שחרר את נהג האוטובוס הדורס למעצר בית 12:05 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

ארגון נהגי התחבורה הציבורית מבית ההסתדרות הלאומית המייצג את רוב הנהגים במדינה מסר בתגובה כי: "הגיעו מים עד נפש. לא ניתן יד לכך שנהגים ממשיכים להיות שק חבטות של הציבור. אנו נמשיך להשבית לאלתר כל מקום בו יהיה אירוע תקיפה וזאת לפי המתווה אותו קידם ארגון נהגי התחבורה הציבורית בשיתוף משרד התחבורה. אסור שדם הנהגים יהיה הפקר".

מעיירית בית"ר עילית נמסר: "בעקבות החלטת חברת קווים לבטל את תנועת קווי האוטובוסים, פנתה העירייה לחברה בבקשה לחדש את פעילות התח"צ. העירייה מגנה בתוקף את התנהלותם של קומץ הנערים שפגעו ותקפו את נהגי האוטובוסים. על המשטרה לפעול בכל התוקף למיגור התופעה, לאתר את התוקפים ולמצות איתם את מלוא חומרת הדין".