מכבי תל אביב חזרה לאולמה הביתי למשחק סוער מול ארגין עתמאן הטורקי שמאמן את פנאתינאיקוס היוונית, וניצחה 71:75

עתמאן הוא אחד המאמנים השנואים אצל הקהל הצהוב, זכר לסדרת הפליאוף הטעונה לפני שנה וחצי, בה האשים את השופטים בהטייה נגד מכבי תל אביב, וטען טענה הזוייה כי אחד מאנשי הצוות של המועדון אמר לו: ""נראה אותך בישראל, תראה מה הציונים יעשו לך".

זה היה הניצחון העשירי של חניכיו של קטש השנה ביורוליג, והם רחוקים מרחק של שלושה ניצחונות מהמקום העשירי שמוביל לפלייאין. המאמן זכה לשריקות בוז נוקבות עוד לפני המשחק ואיים בראיון לעזוב באמצע.