מיטב צוריאל בת 22 מאלקנה נעדרת מאז הבוקר (חמישי) המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחריה. היא נראתה לאחרונה במוסף אורנית.
התיאור שלה: גובהה 1.70, מבנה גוף רזה, גוון עורה בהיר, שיערה גלי בגוון חום, עיניה חומות. ככל הידוע, לבשה חולצה בצבע תכלת וחצאית בצבע ג'ינס.
מהמשטרה נמסר: "תחנת אריאל במשטרת ישראל, מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדרת *מיטב צוריאל* (22) תושבת אלקנה שנראתה לאחרונה הבוקר (22.1) בסביבות השעה 07:40 במסוף אורנית ומאז, אבדו עקבותיה. כל היודע דבר אודות מקום הימצאה או כל פרט היכול לסייע באיתורה, מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת המשטרה באריאל בטלפון- 03-7729444".
