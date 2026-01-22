מיטב צוריאל בת 22 מאלקנה נעדרת, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחריה. היא נראתה לאחרונה במוסף אורנית

מיטב צוריאל בת 22 מאלקנה נעדרת מאז הבוקר (חמישי) המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחריה. היא נראתה לאחרונה במוסף אורנית.

התיאור שלה: גובהה 1.70, מבנה גוף רזה, גוון עורה בהיר, שיערה גלי בגוון חום, עיניה חומות. ככל הידוע, לבשה חולצה בצבע תכלת וחצאית בצבע ג'ינס.

מהמשטרה נמסר: "תחנת אריאל במשטרת ישראל, מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדרת *מיטב צוריאל* (22) תושבת אלקנה שנראתה לאחרונה הבוקר (22.1) בסביבות השעה 07:40 במסוף אורנית ומאז, אבדו עקבותיה. כל היודע דבר אודות מקום הימצאה או כל פרט היכול לסייע באיתורה, מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת המשטרה באריאל בטלפון- 03-7729444".