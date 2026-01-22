השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב הערב (חמישי) לפני זמן קצר לאיחוד המפלגות הערביות לקראת הבחירות ועקץ את ראש הממשלה שלעבר נפתלי בנט: "ברית נציגי טרור (בנ"ט).

מוקדם יותר גם חבר הכנסת עמיחי שיקלי, הגיב להחלטת המפלגות הערביות לרוץ יחד ברשימה המשותפת בבחירות הבאות. בדבריו אמר שיקלי: "‏לקול צעקות אללה אכבר, ‏מנסור, השותף האסטרטגי הוותיק של לפיד ובנט, מתאחד עם עודה טיבי ובל״ד תומכי חמאס וחיזבאללה לריצה משותפת בבחירות. ‏איתו הם מתכננים להקים קואליציה. ‏על זה ורק על זה הבחירות האלה!".

לאחר מכן שיקלי תקף את יאיר גולן שאמר שמנסור עבאס יותר ציוני מהשרים סמוטריץ' ובן גביר: "והנה הגנרל המטורלל יאיר ג׳ולאני שחושב שמנסור עבאס ציוני וחיילי צה״ל רוצחים תינוקות כתחביב. שמיים בקשו עליו רחמים".


מוקדם יותר חברי הסיעות הערביות רע"ם, חד"ש, תע"ל ובל"ד – חתמו היום (חמישי) על התחייבות לפעול להקמת בלוק טכני בבחירות הקרובות, מה שלמעשה פועל לרעת האופוזיציה שניסתה פעמים רבות לעשות הפרדה בין מנסור "הציוני", לטיבי ועודה.