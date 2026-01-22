ביהמ"ש המחוזי בירושלים דחה את העתירה השביעית של רגבים נגד המאחז הבדואי הלא חוקי חאן אל אח'מר: "אין בית המשפט מתערב בשיקול דעתן של הרשויות"

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את העתירה השביעית של תנועת רגבים נגד המאחז הבדואי הלא חוקי חאן אל אח'מר: "אין בית המשפט מתערב בשיקול דעתן של הרשויות"

השופטת תמר בר – אשר, דחתה את העתירה שהגישה רגבים בחודש ספטמבר האחרון כנגד ההשתלטות על אדמות המדינה, בדרישה להורות למדינה לממש את צווי ההריסה. בעתירה טענו ברגבים כי למרות התחייבויות חוזרות של המדינה לבית המשפט, דבר לא נעשה ואף נוספו מבנים נוספים במתחם.

מוקדם יותר השבוע הודיעה הפרקליטות לבית המשפט המחוזי כי "הדרג המדיני "הבכיר ביותר" עומד על הצורך במימוש צווי ההריסה במאחז הבלתי חוקי חאן אל אח'מר." אך בהקשר למועד הפינוי הצפוי סירבה למסור פרטים והדגישה: "אין באפשרות המשיבים לפרט את העיתוי המדויק של המימוש או את אופן יישומו."

חאן אל אח'מר | צילום: תנועת רגבים

לפני כחודש, טרם יציאתו של רוה"מ נתניהו לפגישה עם נשיא ארה"ב, ביקשה הפרקליטות ארכה בהגשת תגובתה לבית המשפט בשל "עניינים דחופים ובכללם נסיעתו הצפויה של ראש הממשלה לארה"ב".

מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים: "לא מקבלים את הדחיה, נערער לעליון. הגיע רגע האמת: עלינו לגדוע את תוכנית הרשות הפלסטינית להקמת מדינת טרור שחאן אל אח'מר הפך לאחד מסמליה הבולטים. החלטות היסטוריות וחסרות תקדים שהתקבלו בשנתיים האחרונות למען עתיד ישראל, חייבות להוביל להשבת ריבונות מלאה על כל מרחבי הארץ והבטחת עתידנו."