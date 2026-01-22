מפץ פוליטי: חברי הסיעות הערביות בישראל, החליטו על צעד דרמטי והתחייבו לפעול להקמת מפלגה משותפת. כעת, האופוזיציה בבעיה

חברי הסיעות הערביות רע"ם, חד"ש, תע"ל ובל"ד – חתמו היום (חמישי) על התחייבות לפעול להקמת בלוק טכני בבחירות הקרובות, מה שלמעשה פועל לרעת האופוזיציה שניסתה פעמים רבות לעשות הפרדה בין מנסור "הציוני", לטיבי ועודה.

נזכיר כי המפלגות הערביות התאחדו לקראת הבחירות לכנסת ה-20 ב-2015, והתפצלו שוב לקראת הבחירות האחרונות בסוף 2022. מייסד המפלגה עזמי בשארה נחשד בריגול ונמלט מישראל בשנת 2007.

עד כה מפלגות יש עתיד והדמוקרטים לא שללו שותפות עם מפלגות ערביות, אך ייתכן שהקיצוניות של בלד תקשה עליהם להמשיך עם הקו הזה.