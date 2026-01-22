בצה"ל חוששים כי חייל שהיה חשוף למידע סודי – עשה שימוש באתר הימורים ועשה מכך אלפי דולרים. בין ההימורים: ישראל תתקוף באיראן עד סוף יוני 2025

בצה"ל ושב"כ בודקים חשד שגורם בתוך מערכת הביטחון שחשוף למידע סודי עושה בו שימוש באתר ההימורים פולימרקט – כך דווח הערב (חמישי) בכאן 11. באמ"ן ושב"כ ניהלו שיחות בנושא, אך הוחלט בינתיים לא לפתוח בחקירה.

על פי הדיווח, בחודש יוני 2025, משתמש אנונימי באתר, המאפשר להמר על התרחשויות עתידיות בעולם, הימר בהצלחה על התרחשותם של ארבעה אירועים ביטחוניים בישראל סביב מבצע "עם כלביא".

הוא הרוויח יותר מ- 150,000 דולר, כאשר צדק בתחזיות הבאות: ישראל תתקוף באיראן ביום שישי, ישראל תתקוף באיראן עד סוף יוני 2025, ישראל תודיע על סוף המבצע באיראן עד יולי, ישראל תתקוף באיראן לפני יולי.