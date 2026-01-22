הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מפרסם הודעת ריקול (קריאה להחזרה) דחופה למטען נייד של מותג SIKENAI, שיובא ושווק על ידי חברת "פון פרטס יזמות בע"מ". על פי הודעת הממונה, קיים חשש ממשי לסכנת התחשמלות בעת השימוש במוצר.
המוצר המדובר הוא מטען נייד SIKENAI מדגם kx-3l-e4 (ברקוד: 6941969110161), אשר יוצר בסין ושווק בישראל במהלך השנים 2024 ו-2025. בבדיקה שנערכה מטעם הממונה על התקינה באמצעות מכון התקנים, נמצא כי המוצר אינו עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי. בפרט, המטען נכשל בבדיקת חוזק דיאלקטרי, מה שמעיד על ליקוי משמעותי בבידוד החשמלי של המכשיר.
בעקבות ממצאים אלו, כל מי שמחזיק במטען מדגם זה נדרש להפסיק את השימוש בו באופן מיידי כדי למנוע סכנת פגיעה. הלקוחות מוזמנים להגיע למחסני היבואן הממוקמים ברחוב החרט 10 במודיעין-מכבים לצורך החזרת המוצר וקבלת פיצוי כספי.
לפרטים נוספים ובירורים, ניתן ליצור קשר עם חברת פון פרטס יזמות בע"מ בטלפון: 052-7422772 או באמצעות הדואר האלקטרוני שפורסם בהודעה הרשמית.
