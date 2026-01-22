עשרות אלפי משתמשים מרחבי העולם דיווחו על תקלה נרחבת ברשת החברתית X (טוויטר) של אילון מאסק, כשבמשך כמעט חצי שעה האתר לא נפתח או לא הצליח להציג ציוצים

לא רק אצלכם: עשרות אלפי משתמשים דיווחו כעת (חמישי) על תקלה נרחבת ברשת החברתית X (טוויטר) של אילון מאסק, כשלרבים האתר לא נפתח או לא הצליח להציג ציוצים. בשלב זה לא ברור מה גרם לתקלה.

לפי הדיווחים של אתר DownDetector, המרכזת נתונים על תקלות וקריסת אתרים ברחבי העולם, הדיווחים הראשונים על התקלה הגיעו מעט לפני השעה 19:00 (לפי שעון ישראל), ותוך כ-20 דקות נרשמו קרוב ל-17 אלף דיווחים על תקלה באתר. לאחר כחצי שעה, האתר התחיל לשוב ולתפקד לחלק מהמשתמשים.

זו הפעם השנייה בשבועיים האחרונים שבה דווח על תקלה ברשת X, אחרי שגם ב-13 בינואר נרשם אירוע דומה. עשרות אלפי גולשים מהארץ והעולם דיווחו על תקלה ברשת החברתית הפופולרית, כשלטענתם לא נטענים פוסטים חדשים ולא ניתן לגלול באפליקציה.