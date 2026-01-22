בפרשת בא מסופר על מכת ארבה, מכת חושך ומכת בכורות ובהמשך מסופר על יציאת מצרים. זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת בא תשפ"ו

פָּרָשַׁת בֹּא היא פרשת השבוע השלישית בספר שמות. היא מתחילה בפרק י', פסוק א' ומסתיימת בפרק י"ג, פסוק ט"ז. בפרשה מסופר על מכת ארבה, מכת חושך ומכת בכורות ובהמשך מסופר על יציאת מצרים. המצוות העיקריות המופיעות בפרשה הן קורבן פסח, סיפור יציאת מצרים וקידוש בכורות.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 16:12. יציאת השבת: 17:28

תל אביב

כניסת השבת: 16:45. יציאת השבת: 17:46

חיפה

כניסת השבת: 16:36. יציאת השבת: 17:44

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הרב חגי לונדין על פרשת בא. צילום: ערוץ מאיר

באר שבע

כניסת השבת: 16:48. יציאת השבת: 17:47

חברון

כניסת השבת: 16:50. יציאת השבת: 17:46

גוש עציון

כניסת השבת: 16:49. יציאת השבת: 17:45

אריאל

כניסת השבת: 16:34 יציאת השבת: 17:44

אילת

כניסת השבת: 16:40 יציאת השבת: 17:49

צפת

כניסת השבת: 16:37 יציאת השבת: 17:42