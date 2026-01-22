דובר צה"ל חושף הערב את שיטת הפעולה של ארגון הטרור חיזבאללה – השתלטות וניצול המרחב האזרחי בדרום לבנון לצרכי טרור

דובר צה"ל חושף כעת (חמישי) כיצד חיזבאללה פועל באכזריות מתוך שטחים אזרחיים. בתחילת ההודעה צויין כי כוחות צה״ל חיסלו במהלך החודשים האחרונים עשרה מחבלים מתשעה כפרים במרחב דרום לבנון. את מאמץ זה הובילה אוגדה 91.

המחבלים שחוסלו שימשו כזרוע המבצעת של ארגון הטרור בכפרי דרום לבנון. במסגרת תפקידם, פעלו המחבלים במכוון מתוך ובאמצעות האוכלוסייה האזרחית בתחומי השיקום, החינוך, הרווחה והתשתיות, אשר נוצלה לקידום פעילות טרור.

בתוך כך, השתלטו על המרחב האזרחי ועל נכסים פרטיים, קידמו העברת אמצעי לחימה ופעילים, והטמיעו תשתיות טרור בלב האוכלוסייה האזרחית, תוך ניצול ציני מתוכנן של תושבי הכפרים לקידום מטרות הטרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

עוד באותו נושא כך וושינגטון וירושלים שוחקות את חיזבאללה 18:15 | משה אריה 0 1 😀

פעולותיהם של המחבלים מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול להסרת כל איום ולהגנה על מדינת ישראל.