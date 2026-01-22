​הארגון הפלסטיני "אל חאק" – המוגדר בישראל כארגון טרור, ביקש צו מעצר נגד השר ניר ברקת ששוהה כעת בשוויץ

​הארגון הפלסטיני "אל חאק" – המוגדר בישראל כארגון טרור – הגיש בשוויץ תלונה פלילית ובקשת צו מעצר נגד שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת בגין כהונתו כראש עיריית ירושלים ופעילותו הממשלתית. נזכיר כי השר ניר ברקת נמצא כעת (חמישי) בדאבוס בכנס העולמי הכלכלי.

בתלונתם טוען הארגון הפלסטיני כי השר נושא באחריות ל"פשעים בינלאומיים" שלטענתם מהווים הפרה של המשפט הבינלאומי, כשר בממשלה וכראש עיריית ירושלים שקידם בנייה בבירה במשך עשור. האירוע מטופל כעת מול רשויות החוק בשוויץ בתיאום עם הגורמים הרשמיים בישראל.

​מהשר ניר ברקת נמסר: "שום ניסיון של ארגון טרור במסווה של זכויות אדם לא ירתיע אותי. הגעתי לדאבוס למרתון פגישות מוצלח עם שרים ובכירי עולם העסקים כדי לקדם את הכלכלה הישראלית, ואמשיך לייצג את המדינה בראש מורם בכל מקום בעולם ללא מורא".