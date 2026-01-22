השרה אורית סטרוק תקפה בחריפות את הקמת "מועצת השלום" הבינלאומית: "יותר מידי דברים חמורים נאמרו היום בטקס הפתיחה של תהליך שאמור להוביל לשלום, ונראה שמוביל לכשלון בכל מטרות המלחמה"

חברת הקבינט המדיני ביטחוני והשרה אורית סטרוק תקפה בחריפות היום (חמישי) את הקמת "מועצת השלום" הבינלאומית, שתפקח על ניהול רצועת עזה. בדבריה טענה כי הכנסת הכוחות הבינלאומיים תפגע בביטחון ישראל.

"המלך הוא עירום, והבינאום הוא אסון" אמרה סטרוק. "אין לי שום כוונה להריע למצג-השווא של 'בגדי המלך החדשים', וגם לא 'להירגע ל 30 יום'".

לקראת שלב ב' בעזה: הקבינט יתכנס ביום ראשון

לדבריה, "מה שמונח על הכף הוא לא 'עתידם של 2 מיליון פלסטינים', מבצעי ותומכי זוועות השביעי באוקטובר (נתון שכל הדוברים בטקס לא התביישו לשכוח), אלא בטחונה ועתידה של מדינת ישראל, וכיבוד ההתחייבות שלנו לחיילינו הגיבורים, ששלחנו לקרב כדי להשמיד את חמאס ולהשיב את הבטחון, וחלקם לא שבו".

"יותר מידי דברים חמורים נאמרו היום בטקס הפתיחה של תהליך שאמור להוביל לשלום, ונראה שמוביל לכשלון בכל מטרות המלחמה" סיכמה השרה. "עצוב לגלות כמה צדקתי כשהתנגדתי גם לשם "מלחמת התקומה", וגם לעסקה שהובילה להליך הבינאום המסוכן והמביש הזה".