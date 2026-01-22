מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה מעונן. תחול עלייה קלה בטמפ' ותורגש עלייה בלחות. גשם מקומי יירד בצפון ובמרכז.
יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה בטמפרטורות וגם באחוזי הלחות. בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל. הרוחות יחלשו.
יום שבת: מעונן חלקית, עם ירידה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ ירד גשם מקומי, ויתכנו סופות רעמים בודדות. משעות הצהריים יתכן גשם מקומי גם במרכז הארץ, וקיים חשש קל לשיטפונות בבקעת הירדן ובמדבר יהודה.
יום ראשון: בהיר, עם עליה בטמפרטורות וירידה בלחות.
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה והלחות נמוכה יחסית.
יום שלישי: מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות ועליה בלחות.
