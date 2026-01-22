שר התרבות מיקי זוהר תקף את שני הסרטים הישראלים שמועמדים לאוסקר וטען כי הם "מהדהדים את הנרטיב של אויבינו ופוגעים בשמה הטוב של מדינת ישראל"

שר התרבות והספורט מיקי זוהר תקף הערב (חמישי) את שני הסרטים הישראלים שמועמדים לאוסקר: "כתם קצבים" שמועמד בקטגוריית הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר, והסרט "Children No More: Were and Are Gone" שמועמד לפרס הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר. בדבריו טען כי מדובר בסרטים שפוגעים בישראל ומקדמים את הנרטיב הפלסטיני.

"כצפוי – שני הסרטים שמועמדים לאוסקר מהדהדים את הנרטיב של אויבינו ופוגעים בשמה הטוב של מדינת ישראל" אמר זוהר. "סרט אחד שמציג את ישראל כמי ש״טובחת בילדי עזה״ וסרט אחר שמציג את ישראל כגזענית כלפי אזרחים ערבים".

זוהר הוסיף וטען כי "זה משקף כמובן את מה שטענתי לכל אורך הדרך מאז שהתחלתי לשקוד על רפורמת הקולנוע שאני מוביל – מועמדות לפסטיבלים ופרסים בעולם לא יכולה להוות קריטריון לקבלת תקציב מהמדינה, אלא מדד ההצלחה וסרטים שהציבור הישראלי אוהב. במשמרת שלי מדיניות התקצוב לא נועדה לכך שאזרחי ישראל ישלמו מכיסם על סרטים שפוגעים בשמה הטוב של ישראל".

כאמור, ברשימת המועמדים לטקס האוסקר ה-98, שייערך ב-15 במרץ, נכללו שני סרטים ישראלים – ביניהם הסרט הישראלי "כתם קצבים" (Butcher's Stain), בבימויו של מאיר לוינסון-בלונט, מועמד בקטגוריית הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר. הסרט עוקב אחר עובד ערבי-ישראלי בסופרמרקט בתל אביב, שמואשם בהסרת כרזות חטופים – עלילה שנוגעת ישירות במתח הפנימי של החברה הישראלית מאז ה-7 באוקטובר.

בקטגוריית הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר מועמד הסרט "Children No More: Were and Are Gone", בבימויה ובהפקתה של הילה מדליה. הסרט מתמקד בקבוצת נשים ישראליות המתנגדות למלחמה בעזה, ובפעולת מחאה שקטה המבקשת להנציח ילדים עזתים שנהרגו במהלך הלחימה.

לצד שני הסרטים הישראליים, בולטת מועמדותו של הסרט התוניסאי "קולה של הינד רג'ב", המועמד לפרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר. הסרט עוסק בהריגתה של הינד רג'ב, ילדה פלסטינית בת חמש, במהלך הלחימה בעזה, ומציג את האירועים מנקודת מבט חד-צדדית, כפי שטענו יוצריו.