אישה בת 25 נפצעה באורח קשה לאחר ששהתה זמן ממושך בחדר סגור בו פעל אמצעי חימום. היא פונתה לבית החולים כשהיא מעורפלת הכרה, עם חשד להרעלת פחמן חד חמצני (CO)

אירוע קשה בערד: אישה בת 25 הובאה הערב (חמישי) לתחנת מד"א בעיר, זאת לאחר שדווח כי היא שהתה זמן ממושך בחדר סגור בו פעל אמצעי חימום. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים סורוקה.

במד"א אמרו כי קיים חשד להרעלת פחמן חד-חמצני (CO). מצבה של האישה הוגדר כקשה, והיא פונתה לבית החולים כשהיא מעורפלת הכרה.

חובש מד"א יונס אל עמור סיפר כי "האישה הובאה לתחנת מד"א כשהיא מעורפלת הכרה עם קוצר נשימה משמעותי, לאחר ששהתה זמן ממושך בתוך חדר סגור בו פעל אמצעי חימום. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל סיוע נשימתי ומתן תרופות ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה יציב".

"במגן דוד אדום מזכירים לציבור כי יש להשתמש אך ורק באמצעי החימום תקניים, ובכל חימום באמצעות גז/אש גלויה יש לשים לב לסכנת הרעלת פחמן חד-חמצני (CO)" נמסר. "הגז עשוי להיפלט כתוצאה משימוש בתנור גז או קמינים הפועלים על גחלים. זהו גז חסר צבע או ריח ולא ניתן להבחין בקיומו עד שמתחילים להופיע סימני ההרעלה, לכן חשוב לנקוט באמצעי בטיחות ובזמן הפעלת ההסקה יש להקפיד על אוורור נאות, לשם תחלופת אוויר".