שני נערים פלסטינים נעצרו אתמול (רביעי) זמן קצר לאחר שיידו אבנים לעבר רכב בבקעה, וגרמו נזק לחלון הרכב. הם נעצרו בפעילות משותפת על שוטרי מחוז ש"י ולוחמי צה"ל וחקירתם נמשכה.

מהמשטרה נמסר: "אמש התקבל דיווח על זריקת אבנים לעבר כלי רכב בכביש 90, כפר עוג'ה, וכתוצאה מכך נגרם נזק לחלון הרכב שהתנפץ, ללא נפגעים בגוף. מיד עם קבלת דיווח זה אודות המקרה, החלה פעילות מודיעינית עליה עמלו שוטרי תחנת הבקעה ממרחב גלעד, פעילות שהובילה תוך פרק זמן קצר לחשיפת זהותם של החשודים במעשה".

"במסגרת שיתוף הפעולה לשמירת הסדר וביטחונו של הציבור, בין משטרת מחוז ש"י לחטיבה 417 בצה"ל וכלל יתר החטיבות ביו"ש, אותרו שני החשודים במעשה- צעירים פלסטינים בני 17 תושבי הכפר, הם נעצרו והועברו לידי המשטרה, וחקירתם עודנה נמשכת".