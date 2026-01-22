תמונת המצב הפוליטית ממשיכה להיות מורכבת ורוויית שינויים, כך עולה מסקר המנדטים החדש של אתר "זמן ישראל". לפי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד שומרת על כוחה כרשימה הגדולה ביותר עם 25 מנדטים, כשאחריה ניצב נפתלי בנט עם 18 מנדטים. המפלגות החרדיות שומרות על יציבות יחסית כאשר ש"ס מקבלת 10 מנדטים ויהדות התורה 8. גם מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מציגה כוח משמעותי עם 10 מנדטים.
בצד השמאלי של המפה, מפלגת "הדמוקרטים" זוכה ל-9 מנדטים, בעוד יש עתיד נחלשת ל-8 מנדטים בלבד. מפלגת "ישר" מקבלת 7 מנדטים, ועוצמה יהודית של איתמר בן גביר עומדת על 6 מנדטים, בדומה למפלגת רע"ם.
בתחתית הרשימה, חד"ש-תע"ל מקבלת 5 מנדטים, בעוד מפלגת הציונות הדתית וכחול לבן בראשות בני גנץ מגרדות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. מפלגות המילואימניקים ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.
חלוקת הגושים במצב זה מציבה את הקואליציה על 53 מנדטים מול 52 לאופוזיציה, כאשר המפלגות הערביות מחזיקות ב-11 מנדטים ובני גנץ ב-4 מנדטים נוספים.
הסקר בחן גם תרחיש של איחוד כוחות בגוש המרכז-שמאל. במידה ונפתלי בנט, יאיר לפיד וגדי איזנקוט ירוצו ברשימה אחת, האיחוד הופך לכוח פוליטי דומיננטי עם 36 מנדטים, מה שדוחק את הליכוד למקום השני עם 25 מנדטים.
במקרה כזה, ש"ס וישראל ביתנו מקבלות 9 מנדטים כל אחת, ויהדות התורה והדמוקרטים עומדות על 8 מנדטים. עוצמה יהודית ורע"ם שומרות על 6 מנדטים, חד"ש-תע"ל על 5, והציונות הדתית וכחול לבן נותרות עם 4 מנדטים.
במפת הגושים של תרחיש האיחוד, האופוזיציה עולה ל-53 מנדטים לעומת 52 לקואליציה, כשגוש המפלגות הערביות עומד על 11 מנדטים וגנץ נשאר עם 4 מנדטים.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
אחד שמבין
עאלק 36 מנדטים זה בדיחה חחחח18:30 22.01.2026
מיכאל אדרי
הבחירות הקרובות ליכוד והימין מעל 70 מנדטים השמאל ומרכז התרסקו18:43 22.01.2026
משה
זאת אומרת לפיד ואיזנקוט מביאים 18 מנדטים18:40 22.01.2026
סימון
אתם אלופים בלחרטט, מי יעז לבחור בבנט? אדם שעבד עלינו, או אייזנקוט שהוא טירון בפוליטיקה ובלי שום אידיאולוגיה, שלא נדבר על לפיד, גרוע כל כך. אז אתם טועים בגדול18:52 22.01.2026
