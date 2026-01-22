בראיון לאורנה ישר בתוכנית "זווית ישרה" מבית אתר 'מידה', התייחס הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת "עטרת ירושלים", לסוגיית שילוב הנשים בצה"ל ובמערך השריון בפרט. הרב הציג עמדה נחרצת לפיה שירות נשים בצבא הוא טעות מיסודה, אך הדגיש כי שילובן בתוך טנקים מהווה קו אדום עבור הציבור הציוני-דתי.
פסק הלכה דרמטי: לא לשריון
הרב אבינר הצהיר כי אם הצבא ימשיך בתוכנית לשילוב נשים בטנקים, הוא יורה לתלמידיו שלא להתגייס לחיל השריון. "צבא זה לא מקום בשביל בנות", קבע הרב. לדבריו, השהייה הממושכת של בנים ובנות יחד בתוך טנק שעות על גבי שעות היא מצב לא צנוע הנוגד את "השילוב הראוי". הוא הוסיף כי "אם זה ככה – בחורים דתיים לא ילכו לשריון", אלא ליחידות קרביות אחרות.
מחיר פיזי ומבצעי
במהלך השיחה, עלה נושא המחיר הבריאותי שמשלמות הלוחמות. הרב ציין כי עבודה פיזית כבדה אינה מותאמת לנשים ועלולה לגרום לפגיעות גופניות קשות. המראיינת, אורנה ישר, שיתפה מניסיונה האישי כקצינה לשעבר, והעידה כי נשאה משאות כבדים שאת נזקיהם היא מרגישה מבחינה רפואית רק שנים לאחר מכן.
מעבר להיבט הרפואי, הרב טען כי השילוב פוגע ביכולת המבצעית של צה"ל. "זה מוריד את רמת היחידה", אמר הרב, והוסיף כי קצינים רבים מצרים על כך שבשל הבדלים פיזיים, רמת הכוח של היחידה נפגעת בתפקידים הדורשים כוח פיזי רב.
תשובה לטענות החרדים
הרב התייחס גם לסוגיית גיוס החרדים ולטענה כי הצבא גורם ל"קלקול" רוחני. הוא שלל את הטענה הזו מכל וכל: "מי שמתקלקל בצבא – הוא היה מתקלקל גם אם לא היה בצבא. הוא קרא לצעירים חרדים שחוששים להתגייס ליחידות כמו "חשמונאים", שם האווירה מותאמת לאורח חייהם, והדגיש כי השירות הוא חובה דתית ולאומית.
הראיון מסתיים בקריאה של הרב לשמור על הצבא כגוף שתפקידו להילחם ולנצח, מבלי להכניס לתוכו ויכוחים אידיאולוגיים או ניסויים חברתיים שפוגעים במטרה המבצעית וברגשות החיילים הדתיים.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
1 דיונים
שאול
אין מקום לבנות בצבא. "כי תצא למלחמה על אויבך" ולא "כי תצאנה".18:25 22.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהודי חופשי
הטנק שעבד הכי טוב והרג הכי הרבה פורעים מעזה ב 7/10/23 היה של חיל הגנת הגבולות כל הצוות היה בנות. בהגיע יום פקודתך , לא תוכל להסביר לבורא עולם, את...
הטנק שעבד הכי טוב והרג הכי הרבה פורעים מעזה ב 7/10/23 היה של חיל הגנת הגבולות כל הצוות היה בנות. בהגיע יום פקודתך , לא תוכל להסביר לבורא עולם, את דבריך נגד נשים שעזרו לעם ישראל יותר מאלו שמדרים נשים. להזכירך גם בנותיו של רש"י למדו תורה ולא היו מופלות.המשך 18:31 22.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
jhho
דמגוג. כל הלוחמים הגדולים בהיסטוריה היו נשים שהתחפשו לגברים18:47 22.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהודי חופשי
הטנק שעבד הכי טוב והרג הכי הרבה פורעים מעזה ב 7/10/23 היה של חיל הגנת הגבולות כל הצוות היה בנות. בהגיע יום פקודתך , לא תוכל להסביר לבורא עולם, את...
הטנק שעבד הכי טוב והרג הכי הרבה פורעים מעזה ב 7/10/23 היה של חיל הגנת הגבולות כל הצוות היה בנות. בהגיע יום פקודתך , לא תוכל להסביר לבורא עולם, את דבריך נגד נשים שעזרו לעם ישראל יותר מאלו שמדרים נשים. להזכירך גם בנותיו של רש"י למדו תורה ולא היו מופלות.המשך 18:31 22.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
jhho
דמגוג. כל הלוחמים הגדולים בהיסטוריה היו נשים שהתחפשו לגברים18:47 22.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שאול
אין מקום לבנות בצבא. "כי תצא למלחמה על אויבך" ולא "כי תצאנה".18:25 22.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר