במקביל להיערכות לשלב ב' בהסכם הפסקת האש ברצועת עזה ופתיחת מעבר רפיח לתנועה הצפויה בשבוע הבא, כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר בפיקוד אוגדת עזה (143) פועלים בשבועות האחרונים במרחב מחנות המרכז מזרחית לקו הצהוב. במהלך פעילותם לטיהור המרחב מאיומים, הכוחות – בשיתוף עם לוחמי יהל״ם – איתרו תוואי תת-קרקעי התקפי, עם מנהרה באורך של קילומטר.
צפו בתיעוד:
בצה"ל אמרו כי המנהרה הכילה בתוכה אמצעי לחימה ושלושה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חמאס. בעקבות האיתור, הכוחות השמידו את התוואי, כשתיעוד פורסם מרגעי הפיצוץ.
מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
