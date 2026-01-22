פרויקט מיוחד חושף את שיטות הפעולה של טהרן לגיוס מרגלים מקומיים. בכיר שב"כ לשעבר מזהיר כי היקף המידע שבידי האויב עלול להדהים את הציבור הישראלי

הכתב הצבאי יואב לימור יוצא הערב בפרוייקט מיוחד בשם "הפיתוי האיראני", הבוחן את הניסיונות הגוברים של משמרות המהפכה לגייס סוכנים בתוך שטח מדינת ישראל. מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", חלה עלייה דרמטית ומדאיגה בהיקף הפעילות האיראנית המכוונת נגד אזרחים ישראלים, במטרה להפוך אותם למקורות מודיעין או למבצעי משימות.

במסגרת הפרויקט, בכיר השב"כ לשעבר שלום בן חנן מספק הצצה מטרידה למלחמת הצללים שמתנהלת הרחק מעין הציבור. "אם היינו יודעים מה האיראנים יודעים עלינו, הלסת הייתה נשמטת", מזהיר בן חנן. לדבריו, קיימים סיכולים רבים של ניסיונות ריגול שכלל לא הובאו לידיעת הציבור מפאת רגישות ביטחונית גבוהה, אך הם מעידים על נגישות גבוהה של טהרן למידע רגיש.

אחת התופעות המדאיגות ביותר שנחשפו לאחרונה היא הניסיון לגייס בני נוער כסוכנים. המצב הגיע לידי כך שלפני כחודשיים פנה השב"כ לראשי ערים במרכז הארץ בבקשה לפעול להעלאת המודעות בקרב צעירים ולהגביר את הערנות בקהילה. האיראנים מנצלים את הפלטפורמות הדיגיטליות כדי ליצור קשר ראשוני במסווה של הצעות עבודה תמימות, שמתפתחות בהדרגה לדרישות לאיסוף מידע.

מערכת הביטחון מדגישה כי בעולם הטכנולוגי של ימינו, הנגישות למידע רב הפכה למשימה קלה יותר עבור האויב. המלחמה החשאית הזו מחייבת לא רק פעילות סיכול של כוחות הביטחון, אלא גם ערנות גבוהה של כלל הציבור הישראלי מול פניות חשודות ברשתות החברתיות ובאפליקציות המסרים.