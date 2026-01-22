ראש העיר פתח תקווה, רמי גרינברג, שלח מכתב לעובדי העירייה שעורר פאניקה בקרב התושבים: "לאור המצב הביטחוני נדרשת זמינותכם המלאה בסוף השבוע"

ראש העיר פתח תקווה, רמי גרינברג, שלח היום (חמישי) מייל לעובדי העירייה תחת הכותרת: "זמינות עובדים במבצע עם כלביא", והעלה את מפלס החרדה בעיר. כך דווח היום ב'ישראל היום'.

על פי הדיווח, במכתב כתב גרינברג: "עיריית פתח תקווה מוגדרת כמוסד חיוני המחויב על פי חוק לתת שירות לתושבים גם במצב זה ולכן יש לפעול על פי ההנחיות הבאות. לאור המצב הביטחוני נדרשת זמינותכם המלאה בסוף השבוע.

עליכם להיות זמינים לכל משימה שהרשות תטיל עליכם כתוצאה ממצב חירום. במידה ולא ייצרו אתכם קשר, אך אתם נחשפים בכלי התקשורת על כך שיש התפתחות, זה מחייב אתכם ליצור קשר עם המנהל שלכם באופן יזום".

עוד כותב ראש העיר בהודעה לעובדי העירייה: "על מנת להתעדכן לאן עליכם להגיע. עם קבלת הקריאה על העובדים להגיע באופן מיידי למקום שיוגדר ולתת מענה מיטבי לתושבי העיר בהתאם להנחיית ראש העיר".

מהעירייה מסרו שמדובר במייל שגרתי שיועד לתפוצה פנימית לעובדים. אולם, המייל דלף החוצה והקפיץ את התושבים.