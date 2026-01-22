במהלך פעילות של צה"ל ומג"ב בשומרון בכפר נבי-אליאס, אותרה הבוקר (חמישי) תחמושת תוך בקבוק של תינוק לצד נשק מאולתר. חשוד נעצר ונלקח לחקירה.
האירוה התרחש בפעילות חיפוש שערכו שוטרי מחוז ש"י יחד עם לוחמי מג"ב יו"ש וצה"ל בכפר נבי-אליאס בשומרון. בשלי התחנה בלשי התחנה יחד עם לוחמי מג"ב אפרים וכוחות צה"ל, על ביתו של חשוד בן 29 תושב הכפר הפלסטיני נבי-אליאס.
במהלך החיפוש בבית אותרו נשק מאולתר מסוג 'קרלו', ומספר כדורי תחמושת 9 מ"מ שהוסתרו בתוך בקבוק של תינוק. ממצאים אלו נתפסו בידי הכוחות המשותפים שפעלו כאמור במקום, והחשוד נעצר והועבר לחקירה במשטרת אריאל.
מהמשטרה נמסר: "משטרת מחוז ש"י בשיתוף לוחמי מג"ב יו"ש וכלל גורמי הביטחון, פועלים כל העת לאיתור וסיכול בכל הקשור להחזקת כלי נשק ואמל"ח שלא כחוק, והמשמשים את אותם מחזיקים בהם למטרות פליליות וחבלניות עוינות".
