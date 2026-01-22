אחרי פודקאסט שהפך לקאלט, “הדתיות האלה” – הדר בן חמו ואורטל ברזילי לוקחות את החדות, ההומור והלב הגדול שהקהל כבר מכיר ואוהב, ומרימות פורמט חדש ומרענן: תוכנית נשית, קלילה ונעימה, עם קצב של עכשיו

התוכנית החדשה בנויה כמו פאנל נשי עדכני, עם נושאים שבועיים שמגיעים ישר מהכותרות ומהחיים עצמם: אקטואליה, זוגיות, משפחה, אמונה, התמודדות אישית, וגם כל מה שבין “די כבר עם הלחץ” ל“רגע, אני חייבת להבין מה קורה פה במדינה”.

הדר ואורטל מנחות ביד בטוחה, לא מתלהמות ולא מחפשות להוכיח – אלא מצליחות לעשות את הדבר הכי נדיר בטלוויזיה: להכניס אוויר לשיחה. לצד הפאנל המרכזי התוכנית משלבת פינות קצרות, משעשעות, שמביאות רגעים אותנטיים וחודרות ללב. הפינות מאפשרות היכרות חדשה עם נשים מוכרות – לא דרך כותרות, אלא דרך הלב.

והחלק הכי מפתיע? הליהוק. בכל פרק מתארחות נשים מכל המגוון הישראלי: מהעולם הפוליטי, התרבותי, הרוחני, העסקי, הרווקות והמאבקים – וכל אחת מגיעה עם הסיפור שלה, בלי פילטרים מיותרים ובלי צורך “להתנצל” על מי שהיא. זו לא עוד תוכנית של דיבורים – זו הצצה אמיתית לנשים שחיות את השטח, עם הומור שמחבק את המציאות, ועם מסר אחד ברור: הדתיות האלה כאן כדי להישאר, רק בגרסה חדשה, נוצצת ומדויקת יותר.

והשבוע יתארחו: רופאת הנשים והפוריות ד"ר חנה קטן תאשר או תנפץ לנו מיתוסים, פעילת הליכוד שעושה את המוות לשמאלנים – הדר מוכתר, מרים שמחון על שידוכין ובת-אל צברי בפינת מוזיקה.