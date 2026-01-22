שופטי הכוכב הבא עונים בראיון לסרוגים: האם לזמרים מזרחיים יש סיכוי באירוויזיון, ולמה "הכוכב הבא" עדיין משתלם גם בלי זכייה

איתי לוי ועדן חסון מזוהים יותר מכל עם המוזיקה הים-תיכונית בישראל, ושניהם יושבים בכיסאות השופטים של הכוכב הבא לאירוויזיון. ובכל זאת, נתון אחד בולט שוב ושוב לאורך העונות: למרות ריבוי מתמודדים מהז'אנר המזרחי – כמעט אף אחד מהם לא מגיע לגמר, ובוודאי שלא זוכה בכרטיס לייצג את ישראל באירוויזיון.

בראיון מיוחד, שאלנו את לוי וחסון האם מדובר בצירוף מקרים, בפער תרבותי – או אולי בהתאמה מוזיקלית שלא תמיד עובדת על הבמה האירופית.

צפו בראיון עם שופטי הכוכב הבא

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . איתי ועדן (1)

מזרחית? לא בשביל האירוויזיון

איתי מדגיש: "המוזיקה הים תיכונית חיה ובועטת כבר כמעט 60 שנה".

עם זאת, בכל הנוגע לבמה של האירוויזיון, לוי מודה שהאתגר מורכב יותר. כששאלנו האם לזמרים מהז'אנר הים-תיכוני יש סיכוי אמיתי בתחרות, הוא משיב בכנות: "לכולם יש סיכוי. גם נועם הוא קצת ים-תיכוני – יש לו רבעים, יש לו סלסולים. אבל זמר שהוא מאוד מגוון יהיה לו הרבה יותר קל. זמר פר אקסלנס מהז'אנר הזה? לא יודע כמה זה יכול להצליח באירוויזיון עצמו".

"המוזיקה המזרחית נוגעת בעם ולא באירופה"

עדן חסון מסכים שהתופעה קיימת. "זה מאוד נכון", הוא אומר. "הרבה זמרים מזרחיים באים לתוכנית, אבל בפועל לא עולים לגמר או מסיימים במקומות רביעי, חמישי".

לדבריו, הבעיה אינה איכותית – אלא הקשרית. "המוזיקה המזרחית נוגעת בעם ישראל, ברגש שלנו. אבל אנחנו שולחים שיר לאירופה. כדי להגיע לשלב כל כך מתקדם או לייצג את ישראל באירוויזיון – צריך עוד אלמנטים, מעבר לשיר יפה ולסלסל".

לדבריו, המתמודד שהתקרב הכי הרבה לאיזון הזה הוא נועם בתן. "הוא לא מזרחי פר אקסלנס. הוא מביא משהו אחר, רחב יותר. גם איתן הגיע רחוק, גם שקד כמעט לחצי הגמר – אבל בסוף המתמודד המתאים ביותר נבחר".

אז למה בכלל שזמר מזרחי יבוא ל'כוכב הבא'?

כשנשאל עדן חסון האם לזמר מזרחי "טהור" יש בכלל טעם להגיע לתוכנית, התשובה שלו חד-משמעית: "ברור שכן. קודם כל, גם אם הוא לא מייצג את ישראל באירוויזיון – הכוכב הבא זו תוכנית שנותנת חשיפה מטורפת".

חסון מזכיר שמות של מתמודדים שלא זכו – אך פרצו בגדול. "תראי מה קרה לשירה זלוף, שממלאת את הבארבי. גל דה פז שעשתה סנסציה בהופעות, ברשת, עם מכירת כרטיסים – ובצדק".

לא שאלה של ז'אנר – אלא של התאמה

לוי וחסון לא מנסים להקטין את המוזיקה המזרחית – להפך. שניהם רואים בה לב מרכזי של התרבות הישראלית. אבל בכל הקשור לאירוויזיון, הם מסכימים: לא מדובר בשאלה של איכות או כישרון, אלא של התאמה לבמה בינלאומית, לשפה מוזיקלית רחבה וליכולת לחצות גבולות.