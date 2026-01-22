גנץ הביע אכזבה עמוקה מהמסרים העולים מהשיחות הסגורות של ההנהגה החרדית שנחשפו: "אני מצפה מההנהגה שלו שתכוון אותו לכיוון של השתלבות ולא לכיוון הבדלני"

במהלך ראיון לאתר "סרוגים", התייחס הבוקר (חמישי) יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, לסערה הציבורית סביב חוק הגיוס ופרסום ההקלטות האחרונות של הרבנים בנושא. גנץ, המציג קו הדוגל במציאת מתווה שירות מוסכם, הביע אכזבה עמוקה מהמסרים העולים מהשיחות הסגורות של ההנהגה החרדית שנחשפו.

"עצוב לשמוע, ממש עצוב לשמוע", אמר גנץ בטון המבטא דאגה עמוקה למרקם החברתי בישראל. לדבריו, האכזבה שלו גדולה במיוחד לנוכח החשיבות המכרעת שהוא רואה בשילוב הציבור החרדי כחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. גנץ הדגיש כי הציבור החרדי חייב להיות שותף מלא בנטל ובזכויות, וכי כל ניסיון למנוע זאת פוגע בחברה כולה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: נחום פרי)

הביקורת הנוקבת ביותר של שר הביטחון לשעבר הופנתה כלפי ראשי המפלגות וההנהגה החרדית. גנץ קרא להם לשנות את הכיוון אליו הם מובילים את צאן מרעיתם: "אני מצפה מההנהגה שלו שתכוון אותו לכיוון הזה (של השתלבות) ולא לכיוון הבדלני בלבד". לדבריו, תוכן ההקלטות שנשמעו הבוקר מעיד על הקצנה ועל רצון לשמר את הפערים, מהלך שאותו הגדיר גנץ כאירוע "מאוד מאוד מאוד לא טוב".