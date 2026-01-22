בנאום חריף שנשא ראש הממשלה לשעבר בכנס "הקול הקובע" לרגל יום הדמוקרטיה 2026, תקף בנט בחריפות את התנהלות ראש הממשלה נתניהו סביב חשיפת תשלומי העתק מקטאר למקורביו: "העיניים של הציבור על השב"כ והמשטרה – אל תרפו עד שהעניין ייחקר עד תום"

במתקפה חסרת תקדים על רקע פרשת המימון הקטארי, המכונה "קטארגייט", קרא היום (חמישי) ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לשירות הביטחון הכללי ולמשטרת ישראל להורות באופן מיידי על חקירת ראש הממשלה בנימין נתניהו. בנט, שדיבר בכנס "הקול הקובע" באוניברסיטת רייכמן, הגדיר את הפרשה כ"בגידה בביטחון המדינה" וכמחדל המודיעיני החמור בתולדות ישראל.

בנט הציג בדבריו נתונים קשים על פיהם מקורבים ויועצים במערך ההסברה והסביבה הקרובה של נתניהו, ביניהם פלדשטיין ואיינהורן, קיבלו סכומי עתק מצטברים של כ-80 אלף דולרים בחודש מהממשל הקטארי. לפי דבריו, התשלומים נמשכו עמוק לתוך חודשי המלחמה – באוקטובר, נובמבר, ינואר ומרץ.

"בזמן שהחיילים שלנו נלחמו בעזה ונפלו בקרב, יועצים קרובים קיבלו 18 אלף דולר בחודש מאויב ישראל שפועל להשמידנו," אמר בנט. "זה כל כך מטורף שקשה להאמין, אבל אלו העובדות".

בנט, שכיהן בעבר כראש ממשלה וכשר ביטחון, השתמש בניסיונו המקצועי כדי להמחיש את חומרת האירוע: "אני מכיר ארגוני ביון וריגול. אני קובע שזהו הישג הביון והחדירה הגדול ביותר של אויבי ישראל אי פעם. מעולם הם לא הצליחו להגיע עמוק כל כך ללב שלנו".

כדי להבהיר את האבסורד, הציע בנט "תמונת מראה" דמיונית: "תדמיינו שהמוסד היה מצליח לשים שלושה מהיועצים הקרובים ביותר של הנייה על משכורת של מדינת ישראל כדי לקדם אינטרסים ישראליים בתוך איראן. זה בדיוק מה שקרה כאן, בצד ההפוך".

לדברי בנט, על גופי האכיפה להתמקד באחריותו האישית של ראש הממשלה נתניהו, כשהוא מציב שתי אפשרויות קשות: האפשרות הראשונה – נתניהו ידע על התשלומים, ובכך הוא שותף לאירוע ביטחוני חמור וחסר תקדים. האפשרות השנייה – נתניהו לא ידע, מה שמעלה תהיה קשה מדוע אינו מוקיע את "הבוגדים" ואיך אפשר לאפשר לאנשים כאלו להמשיך להחזיק בתפקידי אמון.

"זאת בגידה במדינת ישראל, בביטחון המדינה ובחיילי צה"ל," סיכם בנט את דבריו בפנייה ישירה לראשי מערכת האכיפה: "המחויבות שלכם היא למדינת ישראל ולא לאדם כזה או אחר. העיניים שלנו עליכם, ואנחנו לא נרפה עד שהאמת תצא לאור".