ח"כ עידית סילמן עוררה מהומה בכנס באונ' רייכמן כשביקשה מהקהל לבדוק בוויקיפדיה את ההגדרה לארגון טרור ולהשוותה לפעילות "אחים לנשק": "זו קבוצה מאורגנת שפועלת בכלים לא דמוקרטיים". למרות מחאות מהקהל שקטעו את דבריה, סילמן תקפה: "הם פירקו את החברה והצבא"

חברת הכנסת סילמן עוררה סערה הבוקר (חמישי) בכנס "הקול הקובע" באוניברסיטת רייכמן בהרצליה, כאשר היא בחרה להחריף את הטון נגד ארגון המחאה "אחים לנשק". במהלך ראיון עם פרופ' ליאור זמר, סירבה סילמן לסגת מאמירות שנויות במחלוקת והשוותה את מאפייני הארגון לאלו של ארגוני טרור.

הסערה החלה כאשר סילמן נשאלה על השיח הציבורי המפלג. "לכולם יש מחויבות לשיח מכבד, וצריך לדעת לנהל אי-הסכמות", פתחה סילמן, אך מהר מאוד עברה למתקפה ישירה: "תשמעו, כשיש קבוצה מאורגנת – ובסוף לכו תראו איך בוויקיפדיה מגדירים ארגונים שמוגדרים כארגוני טרור: האם זו קבוצה מאורגנת, ממומנת, שיש לה אג'נדה מסוימת שפועלת בכלים לא דמוקרטיים?".

דבריה של סילמן עוררו זעם מיידי בקרב הקהל באולם. קריאות "בושה", "מי בנה את המדינה?" ו"אתם מחריבים אותה" נשמעו מכל עבר, והביאו להפסקה זמנית של הראיון.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: נחום פרי)

למרות המהומה והניסיונות של המנחה להרגיע את הרוחות, סילמן סירבה לחזור בה או למתן את דבריה. כשהשיח חודש, היא פירטה רשימת האשמות נגד פעילי הארגון: "יש אנשים שקוראים למרי אזרחי ולסרבנות. אני יכולה להגיד בדיוק מי מ'אחים לנשק' השתתף בהצתת מדורות באיילון, בשריפת פחים ובהשלכת לפידים בוערים לעבר בית ראש הממשלה".

לדבריה, מדובר בפעילות שחורגת מגבולות המחאה הלגיטימית: "יש כאן חצייה של קווים אדומים מאוד ברורים. אי אפשר להשתמש בכלים אסורים של רדיפה. זה לא מעשים קיצוניים של בודדים, זה מסוכן".

ח"כ אפרת רייטן הגיבה בזעזוע לדבריה בפאנל שלאחר מכן: "אני בזה לקריאות של הגברת סילמן שאזרחים במדינת ישראל חברים בארגון טרור, זה בושה של אנשים, שהיום מנהלים את המדינה והם הביאו את האסון הכבד ביותר על הדבר הזה".