בעקבות סיור של חברי בית הנבחרים מאריזונה יחד עם יוסי דגן בשומרון, החוק להכרה ביו"ש, יקודם במדינה – שבראשה מושלת דמוקרטית. יוזם ההצעה דייוויד ליווינגסטון שסייר אף הוא בשומרון אמר: "מאשררים את ההיסטוריה והערכים המשותפים". דגן אמר: "מאבק על הריבונות ועל האמת"

ההכרה הבינלאומית ביהודה ושומרון: חברי בית הנבחרים הרפובליקנים של מדינת אריזונה בארה"ב פירסמו היום (חמישי) הודעה רשמית ובה הודיעו על קידום חוק המכיר בריבונות ישראל ביהודה ושומרון והמחייב שימוש בשם ההיסטורי "יהודה ושומרון” במסמכים רשמיים של המדינה.

יוזם הצעת החוק הוא חבר בית הנבחרים דיוויד ליווינגסטון, זאת לאחר שקיים סיור עומק בשומרון עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן ושמע ממנו על החשיבות החלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

בין השאר כתבו חברי בית הנבחרים הרפובליקנים של אריזונה בעמוד הרשמי שלהם: "יהודה ושומרון אינם מושגים מופשטים. הם מרכז ההיסטוריה, האמונה והזהות הלאומית היהודית. לשפה יש חשיבות. כאשר ממשלות מאמצות טרמינולוגיה שמטרתה לנתק את הקשרים היהודיים מארץ ישראל, הן בוחרות בפוליטיקה על פני האמת. הצעת החוק מאשררת את ההיסטוריה, את התנ"ך ואת הערכים שעיצבו הן את הציוויליזציה המערבית ואת ערכי ארצות הברית".

המהלך מתקיים במדינת אריזונה, שמושלתה המכהנת היא קייטי הובס מן המפלגה הדמוקרטית, ומדגיש את התמיכה הגוברת בקונגרסים ובבתי מחוקקים מדינתיים ביוזמה להעברת החוק המכיר ביו"ש כערש ההיסטורי של עם ישראל, גם בהנחייה לעשות שימוש במונח יהודה ושומרון ולא גדה מערבית במסמכים רשמיים וגם בהכרה בזכות של מדינת ישראל להחיל ריבונות על יהודה ושומרון.

יוזם החוק חבר בית הנבחרים דיוויד ליווינגסטון אומר: "יהודה ושומרון שזורים לכל אורך התנ"ך. האמת חזקה מכל מהלך פוליטי, ולכן אנחנו רואים גל הולך וגובר של מי שדורשים לקרוא ליהודה ושומרון בשמותיהם ההיסטוריים והאמיתיים" לווינגסטון דיבר על השומרון במילים חמות ואמר: "יוסי, אתה ללא ספק איש של עשייה ומעורר השראה לראות כמה באמת אכפת לך מהתושבים שלך וכמה אתה פועל ללא לאות למען טובתם."

יוסי דגן ראש מועצת שומרון בירך את חברי בית הנבחרים על קידום החוק במדינת אריזונה: "יהודה ושומרון היא ארץ התנ״ך והבסיס להיסטוריה ולערכים של העם היהודי. המאבק על הריבונות איננו רק ביטחוני אלא גם מאבק על האמת מול שקרים שמנסים להציג את ארץ אבותינו כ’כיבוש’. ריבונות ביהודה ושומרון היא הכרה בצדק ההיסטורי, ומתוך הצדק הזה מגיע גם הביטחון של מדינת ישראל. מי שמחזק את הקשר שלנו ליהודה ושומרון מחזק את ישראל והעולם כולו".

החקיקה להכרה ביהודה ושומרון מתקדמת כעת גם במדינות פלורידה וג'ורג'יה, לאחר שכבר קודמה במדינות נוספות ברחבי ארצות הברית, כחלק ממהלך אסטרטגי רחב שמובילים "ידידי השומרון בארה״ב” בתיאום עם ראש מועצת שומרון.