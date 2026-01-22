באירוע פרטי בהשתתפות דמויות מפתח מתעשיית הבידור והטלוויזיה הלטינית, נועה קירל מבצעת בפעם הראשונה שירים מקוריים בספרדית מתוך סדרת הטלוויזיה החדשה בכיכובה – ״הדרך של נועה״

נועה קירל כובשת את הטלוויזיה הלטינית: כוכבת הפופ הישראלית ואגוסטין ברנסקוני חלקו במה אחת וביצעו בבכורה שירים מקוריים בספרדית מתוך סדרת הטלוויזיה החדשה בכיכובם, “Mírame Así, El Camino de NOA” – ״הדרך של נועה״.

בלב כנס Content Americas הבינלאומי שנערך במיאמי, התקיים הלילה (בין רביעי לחמישי) אירוע פרטי בהשתתפות דמויות מפתח מתעשיית הטלוויזיה והבידור הלטינית והעולמית. במהלך הערב נחשף, בהצצה ראשונה, הטיזר של הסדרה “Mírame Así, El Camino de NOA”. המופקת על ידי FAM Contenidos, SIPUR Studios ויאיר דורי.

הסדרה, שצולמה בארגנטינה, עוקבת אחר מלצרית צעירה ורומנטית (בגילומה של נועה קירל), שלאחר שנשבר ליבה בבואנוס איירס מצטרפת ללהקה מתחילה בהובלת טומי, שבור לב גם הוא, ומגלה את קולה – תוך שהיא נקלעת למשולש אהבה סוער. הסדרה משלבת דרמה רומנטית עם סיפור אהבה מוזיקלי, וכוללת מוזיקה מקורית בביצוע שני הכוכבים הראשיים.

את הערב פתחה בנאום שרי רדסטון, יו״ר דירקטוריון SIPUR Studios ולשעבר יו״ר Paramount Global, הנחשבת לאחת הנשים החזקות והמשפיעות בעולם הבידור הבינלאומי שאמרה: ״ב-SIPUR אנו מאמינים שיצירה מהסוג הזה מסופרת הכי טוב כשהיא מונעת מאותנטיות, פנייה לקהל בינלאומי ואבק כוכבים. לפרויקט הזה יש את כל השלושה״.

לאחר דבריה, הוקרן הטיזר לראשונה. שיא הערב נרשם כאשר קירל וברנסקוני עלו לבמה וביצעו ארבעה שירים מקוריים מתוך הסדרה, בביצוע חי בספרדית, בפני קהל מצומצם של מוזמנים נבחרים.