גל מחאה חסר תקדים בחברה הערבית: סגירת עסקים, שביתת בתי ספר ומאהל מחאה בסח’נין הובילו להכרזה על שביתה כללית במגזר

לראשונה מזה שנים, ובעקבות גל הפשיעה, הרציחות והאלימות בחברה הערבית, גורמי מפתח במגזר פתחו בשביתה מקומית, שתהפוך ממחר לשביתה כוללת של המגזר הערבי, כנגד מקרי הרצח וארגוני הפשיעה.

אתמול קיבל איש העסקים עלי זבידאת, מבעלי רשת מרכולים מקומית המכונה “יחננוף של אזור אל-בטוף”, החלטה חריגה: סגירת שלושת סניפיו בעיר עד הודעה חדשה. זו הייתה מחאת יחיד נגד ניסיונות סחיטה מצד גורמים עברייניים — לאחר שלושה אירועי ירי שגרמו נזק כבד לרכוש ולעסקיו.

המהלך הצית גל סולידריות רחב. בעלי עסקים נוספים בעיר הצטרפו למחאה, על רקע שורה של מקרי ירי מתועדים באור יום, במרכז העיר, נגד עסקים שונים. עד כה ללא מעצרים וללא חשודים. במקביל, עבריינים אף החלו לפרסם סרטונים ברשת, כאות הפחדה.

בהמשך, הצטרפו ועדי ההורים והכריזו שביתה במערכת החינוך. ניסיונות העירייה לבטל את המהלך לא צלחו; לאחר ישיבת מועצה סוערת נאלצה הרשות המקומית להצטרף למחאה ולהכריז על שורת צעדים.

עוד באותו נושא עופר וינטר: "זו פגיעה קשה בציבור הערבי" 08:40 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

היום הוקם מאהל מחאה סמוך ל־אצטדיון דוחה, אליו הגיעו מאז הבוקר מאות מתושבי העיר זועמים ומתוסכלים ממה שהם מתארים כ- "אוזלת היד של המשטרה והיעדר האכיפה".

כעת נמסר כי הנהגת החברה הערבית הכריזה על שביתה כללית , שתחל ממחר, ההחלטה התקבלה כאקט של סולידריות עם המחאה הספונטנית של בעלי העסקים בסכנין.