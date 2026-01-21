האנטישמיות העולמית מגיעה לרמות חסרות תקדים, מועמד בולט לבחירות מושל פלורידה מתבטא באופן גלוי ובאמירות מלאות שנאה כלפי יהודים ומיעוטים נוספים

האנטישמיות בעולם ממשיכה לגאות ללא מעצורים, ומגלה את פניה באופן בוטה, אפילו במדינה הכי פרו-ישראלית בארצות הברית. הבחירות לתפקיד המושל בפלורידה מתחממות, ומועמד חדש החליט לבנות קמפיין שלם על שנאת ישראל ויהודים וגזענות בוטה.

אחרי שמונה שנים של ידידות חמה במיוחד בין ישראל ומדינת פלורידה בארצות הברית, תחת המושל רון דה-סנטיס שנחשב לאחד מידידי ישראל המובילים בפוליטיקה האמריקאית, אך בפלורידה מושל יכול לכהן באופן רצוף בתפקיד רק שתי כהונות, ודה סנטיס יסיים בהמשך השנה את כהונתו השנייה.

כעת מועמד חדש לוטש עיניים לתפקיד, והחליט לפעול במסלול ההפוך לחלוטין, ג'יימס פישבאק, בעל חברת השקעות בן 31, בעל עבר פוליטי מפוקפק וחשדות פליליות מעל ראשו, צובר עוד ועוד כותרות לאחרונה סביב קמפיין הבחירות הרעיל במיוחד שלו.

פישבאק, מסמן את עצמו כחלק מהימין הבדלני והלאומני בארצות הברית, הוא תוקף את שאר המועמדים במרוץ על יחסיהם עם ישראל, וחיבתם ליהודים, מאשים אותם בהיותם סוכני מוסד או ש"נקנו על ידי ציונים".

המועמד הצעיר והשנוי במחלוקת, התארח לאחרונה בתוכניתו של טאקר קרלסון, שדרן פוליטי, שנחשב לגורם מוביל בימין הלאומני, ומשפיע במיוחד במעגלים קיצוניים בתנועה השמרנית.

במהלך הראיון כינו פישבאק וקרלסון את ישראל מדינת אפרטהייד, טענו שישראל מבצעת רצח עם בעזה, קראו לראש הממשלה נתניהו "איש קטן ועלוב, פושע מלחמה", ותקפו בחריפות כל נוצרי חובב ישראל.

כעץ נחשפה סערה חדשה סביב מועמדותו של פישבאק, במהלך שיחה עם תומכיו ברשת החברתית "X" של אילון מאסק, הודיע פישבאק כי יבצע בדיקה גנטית, כדי להוכיח שהוא לא יהודי, לאחר שהדבר נדרש על ידי אחד מתומכיו.

יריבו המרכזי של פישבאק, אשר מגיעה בכלל הסקרים במקום האחרון עם 3 אחוז תמיכה בלבד, הוא ביירון דונלדס, רפובליקני שחור, ואוהד ישראל מושבע, אשר גם ממנו לא חסך פישבאק ביקורת גזענית.

לפני מספר ימים כינה פישבאק את דונלד "טיירון" שם סטריאוטיפי לשחורים עבריינים בארה"ב וטען כי הוא "מתכוון להפוך את פלורידה לגטו, כמו זה שהוא גדל בו. מקום שישדדו בו את החנויות ויאנסו נשים לבנות, כמו סודן או סומליה".