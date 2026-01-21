תושבים רבים במרחב הגולן, הגליל המזרחי והגליל המערבי דיווחו בשעה האחרונה על הדי פיצוצים חזקים. מדוברות המועצה המקומית קצרין נמסר כי מקור הקולות הוא גל תקיפות נרחב של צה"ל שהחל לפני זמן קצר במרחב לבנון.
גלי תקיפה נוספים בהמשך
לפי הודעת המועצה, ייתכן וקולות הנפץ יוסיפו להישמע באזור בשעות הקרובות, שכן צפויים מספר גלי תקיפות נוספים. עם זאת, במערכת הביטחון מדגישים כי נכון לעכשיו אין שינוי בהערכת המצב או בהנחיות ההתגוננות לציבור, והשגרה בכלל המרחב, ובכללה קצרין, נמשכת כסדרה.
אימונים במקביל לתקיפות
בנוסף לפעילות המבצעית בלבנון, במועצה מציינים כי צה"ל מבצע ירי ארטילרי במרחב קצרין כחלק מאימונים שנקבעו מראש. בדוברות הבהירו כי מדובר בירי תקין ומוסדר, וכי אין כל חשש לאירוע ביטחוני בגזרת היישוב.
המועצה המקומית קצרין מסרה כי היא נמצאת בקשר רציף עם גורמי הביטחון ותמשיך לעדכן את התושבים ככל שיידרש.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים