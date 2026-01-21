על פי דיווחים בסביבת הבית הלבן, הנשיא טראמפ לא וויתר על תקיפה באיראן, אך יאשר תקיפה רק אם התוצאה תהיה מכה החלטית וניצחת למשטר האייתולות

מגזין ה- Wall Street Journal, הנחשב מקורב במיוחד לדיונים הביטחוניים סביב הנשיא ובעל מקורות ביטחוניים בבית הלבן, מפרסם כי הנשיא טראמפ עוד לו וויתר על האפשרות לתקוף באיראן, אך הנשיא הציב מטרה דרמטית לצבא, שרק אם תהיה אפשרות להשיג אותה, יאשר את הפעולה הצבאית חסרת התקדים.

צבא ארצות הברית ממשיך לעבות כוחות במזרח התיכון, נושאות מטוסים, מטוסי קרב, מטוסי תדלוק וריגול, מערכות הגנה אווירית וסיוע. כל אלה עושים את דרכם למזרח התיכון ללא הפסקה, עשרות נוספות נוחתים בכל יום וממלאים את הבסיסים האמריקאים באזור.

זאת למרות הירידה הדרמטית בגובה הלהבות שמשגר הנשיא טראמפ אל עבר המשטר באיראן, אך על פי דיווחים של מקורבי טראמפ בבית הלבן ובפנטגון, הנשיא ממש לא הוריד מהשולחן את האפשרות לתקיפה באיראן, אלא הציג בפני הצבא מטרה דרמטית.

על פי הדיווחים, מאז שביטל את תוכניות התקיפה כנגד איראן לפני כשבוע ברגע האחרון, טראמפ דוחק בפנטגון ומשדר המלחמה האמריקאי לבנות ולהציג לו אפשרויות תקיפה חדשות, עם מטרה אחת שלא משתמעת לשתי פנים: כריתת ראשו של המשטר.

על פי ההערכות השמרניות ביותר, נרצחו על ידי המשטר כ-5000 אזרחים במהלך גל המחאות הסוער נגד המשטר, כאשר גופים רבים מעריכים הרבה יותר, בין פי 2 מכך ,10,000 עד 12,000 נרצחים, קיימות אף הערכות שמדברות על 20,000 הרוגים, ומעל לרבע מיליון פצועים, כולם כתוצאה מהתנגשויות בין המשטר למפגינים.

טראמפ התגאה לאחרונה כי האיראנים "חזרו בהם" מהוצאה להורג של מעל 800 אזרחים שהשתתפו במחאות, אך למשטר ניסיון רב, והיסטוריה של הוצאות חשאיות להורג הרחק מהעין התקשורתית.

עוד באותו נושא גוש חוסם: המדינות המוסלמיות כובשות את מועצת השלום של טראמפ 18:38 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

כאשר על פי הדיווחים, הבית הלבן עוקב אחרי מצבם של אותם מפגינים עצורים, אך קשה לדעת מה מצבם האמיתי.

מעבר לכך, על פי אותה ידיעה, טראמפ דחק ביועציו הצבאיים להציג בפניו אפשרויות צבאיות שיביאו להפלתו של המשטר או לערעור משמעותי שלו, כזה שיאפשר למפגינים לקום מחדש על רגליהם ולהתנגד למשטר באופן אפקטיבי, במידה וירצו בכך.

לאורך החודשים מאז התקיפה האחרונה על איראן לפני כחצי שנה, ארצות הברית דיללה משמעותית את כוחותיה באזור, כחלק מההכנה לפעילות כנגד שלטון מדורו בונצואלה בצד השני של העולם, כעת נראה כי ארצות הברית מגייסת את היכולות לפעולה החלטית כנגד המשטר, וגם בהכנה לכל תגובה אפשרית שתצא מטהראן.