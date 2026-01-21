אחרי שמוקדם יותר, פקיסטן, המעצמה הגרעינית של העולם המוסלמי הודיע על הצטרפות למועצת השלום, מה שניתן לתאר כגוש חוסם של מדינות מוסלמיות מצטרף גם הוא לארגון

אחרי שנשיא ארצות הברית שיגר שורה של הזמנות אל מדינות העולם הערבי והמוסלמי, להצטרף למועצת השלום שתנהל את הפסקת האש ברצועה. שורה של מדינות מוסלמיות וערביות הודיעו על הצטרפות משותפת למועצה, במה שנראה כמהלך ליצירת גוש מוסלמי קשיח בגוף החדש.

במהלך מתואם בין המדינות, סעודיה, טורקיה, מצרים, ירדן, קטאר, פקיסטן ואינדונזיה הודיעו על הסכמתן להצטרף למועצת השלום הבינלאומית, שתפעל לניהול הפסקת האש ברצועה ושיקומה, במסגרת הגוף הבינלאומי החדש.

מדבר במהלך משמעותי, שמספק למדינות הערביות והמוסלמיות גוש השפעה משמעותי בתוך הארגון הטרי. מה שניתן לתאר כציר מוסלמי-סוני חדש שמתגבש בתוך הארגון.

מדובר עד כה בקבוצת המדינות הגדולה ביותר שמצטרפות באופן משותף ומתואם לארגון.

עוד באותו נושא טראמפ באולטימטום חריף: "חמאס יתפרקו, או שנפרק אותם" 16:52 | יאיר אמר 5 0 😀 👏

למרות שמועצת השלום לא צפויה להתנהל באופן דומה למליאת האו"ם עצמה, אלא יותר כמועצת ביטחון מורחבת, בה צפוי הנשיא טראמפ וארה"ב להחזיק בזכות ווטו יחודית, בשונה למתרחש במוסדות האו"ם, גוש זה צפוי להפוך במהרה למשפיע בארגון, שכן גם מרבית מימון הפעילות ברצועה צפוי להגיע ממקורות כלכליים מפרציים וערביים.

כאשר קטאר וטורקיה נחשבות גם כך לגורמים מובילים במועצת השלום, כמדינות המתווכות של הסכם הפסקת האש.