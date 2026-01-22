בית הספר הדתי לאומי הייחודי גשר, שנבנה כבית ספר על אזורי, בסכנת סגירה בשל החלטת עיריית בית שמש, שאוסרת על תלמידים ללמוד בשכונה אחרת ממקום מגוריהם

בית הספר הדתי לאומי בבית שמש ייסגר בגלל החלטת ראש העיר שמואל גרינברג ? כבר פרסמנו על החלטת ראש העיר לאסור על תלמידים מחוץ לעיר, ללמוד בעיר, כעת החלטה נוספת מאיימת לפגוע בבית הספר גשר שבבית שמש הוותיקה.

לפני מספר שבועות התקבלה החלטה נוספת שאוסרת על תלמידים ללמוד מחוץ לשכונה שלהם. בית הספר גשר, שכאמור הוא בבית שמש הישנה, הוא בית ספר דתי הוליסטי. הוא מוגדר כעל אזורי, וזה חלק מהייחודיות שלו. הוא נבנה בחלקו המשמעותי על תלמידים מחוץ לשכונה. השבוע נפתח הרישום לבתי הספר, ואם לא ירשמו מספיק תלמידים בגלל האיסור על מטה יהודה ורמת בית שמש הוא עלול להיסגר.

כאמור בית הספר גשר הוא בית ספר ייחודי. בבית הספר התלמידים יוצאים פעם בשבוע ללמידה ביער. כך הם לומדים מיומנויות חברתיות. הם לומדים על תהליכים בטבע, פתרון בעיות ועוד, דרך החוויה. התלמידים לומדים לצייר כעוד דרך לסכם חומר לימודי. בגיל הרך הלמידה נעשית בשיר ותנועה כדי לחזק את ערוצי הלמידה השונים.

כך מתארים את הייחודיות שלו בבית הספר עצמו: "בבית חינוך גשר אנו מאמינים בלמידה הוליסטית המשלבת עמל, מפגש עם הבריאה, מלאכת כפיים, שיר תנועה ויצירה כך שהלמידה תהיה משמעותית ומחוברת ותיחרט בנשמתו של הילד בעזרת ה".

בית הספר מלמד דרך החוויה

"אנו רוצים לתת הזדמנות לכל ילד לפתח כוחות שונים וחותרים לראות כל ילד וילד במקום שלו. לפתח את חוזקותיו ולחזק מקומות פחות מפותחים. אנו משתמשים בכלים שונים מתוך הגישה האנטרופוסופית ומחינוך יער ועמלנות. כל הלמידה נעשית תוך חיבור עמוק ומשמעותי לקודש".

דיברנו עם י, אבא לשתי בנות בבית ספר, שגר בשכונה אחרת בעיר. הוא סיפר על בית הספר מהזווית שלו: "אנחנו בחרנו בבית ספר משתי סיבות עיקריות. דבר ראשון הלימודים הם לא רק מול לוח, והכתבות כל היום. יש גם לימוד דרך הטבע ולימוד שהולכים קצת ליער, קצת חווים את המזג אוויר כחלק מהלימודים. לומדים את המספרים דרך קפיצות או דרך חוויה מהטבע, ודברים בסגנון.

"האידיאל של זה הוא לעשות את זה שלא הכול פורמלי. אלא לימוד דרך חוויה. מכניסים כמה אלמנטים כדי לחוות את הלימודים בצורה שהיא לא הסטנדרט מול לוח. הסיבה השנייה לבחירה בבית הספר היא שאין ציונים בשנים הראשונות. הם לא מקבלים ציון מספרי על הלימודים שלהם", סיכם י.

בתי הספר הדתיים בבית שמש ייסגרו?

דיברנו גם ע' אמא לילד בכיתה ג' בבית ספר, ולילדה בגן חובה שאמורה ללמוד בבית ספר שנה הבאה. היא סיפרה לנו על החוויה המיוחדת שלה עם בית ספר: "האווירה מאוד מיוחדת, זה בית ספר מאוד אוהב. הם ממש עטפו אותנו עם קשיים שהתמודדנו עם הילד שלנו. הילדים שלי יפגעו באופן ישיר עם בית הספר יסגר".

כאמור בתחילת שנת הלימודים כבר נאסר על תלמידי מטה יהודה ללמוד בית שמש. הורים רבים מהמועצה השכנה לעיר שלחו לבתי הספר, בעיר עד השנה. בקיץ האחרון עיריית בית שמש החליטה לשנות את המציאות הזאת. החל משנת הלימודים הקרובה היא לא מאפשרת יותר לתלמידים ממטה יהודה ללמוד בבית שמש.

מעבר לבית ספר גשר המשמעות העיקרית של שתי ההחלטות היא שלמעשה ידוללו משמעותית בתי הספר הדתיים לאומיים והחילונים הנמצאים כעת בבית שמש, ביניהם כאמור בית הספר גשר. בתי הספר הייחודים הופכים לאזורים, מה שמעמיד אותם בסכנת סגירה מיידית, העיירה אמנם הבטיחה לשקול מחדש את ההחלטה, אך הזמן אוזל. מעיריית בית שמש לא נמסרה תגובה.