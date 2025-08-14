בית הספר הסרוג נועם ברעננה שוכן על קרקע שמתוכננת לבניה. לדברי הורי התלמידים העירייה מתנגדת לתוכניות, ולכן לא מעבירה את בית הספר למבנה קבע.

תלמידי בית הספר הממלכתי דתי נועם ברעננה לומדים זה שנים במתחם קראוונים צפוף שנמצא בשטח של כפר בתיה. לטענת הורי התלמידים, כפי שמסרו בשיחה לסרוגים, העירייה דוחה את מעברם למבנה קבע שוב ושוב. לדבריהם, הבעיה העיקרית כעת היא כי שטח הכפר נמכר לקבלן פרטי לצורך בניית שכונת מגורים. בבסיס המחלוקת נמצא דיון על כמות יחידות הדיור שייבנו בשטח.

ההורים אומרים שלפי העירייה היא עושה הכל כדי לקדם את המבנה בעוד בפועל הם מרגישים שההפך הוא הנכון. טענתם העיקרית היא שיתכן שכל עוד והעירייה מתנגדת לבניה המתוכננת במקום, אין לה באמת רצון לפנות את השטח שבמחלוקת, ולכן היא לא מעבירה את בית הספר נועם הנמצא שם למבנה אחר. כך שלמעשה, מלבד בעיית מבנה קבע לבית הספר שצריך פתרון מיידי בפני עצמו, כעת הבניה המתוכננת דוחקת בצורך בפינוי המתחם באופן מיידי. לדברי ההורים, הפתרון שמציעה העירייה לבניית מבנה חדש שיהיה מוכן רק בעוד כמה שנים, אינו עולה בקנה אחד עם הצורך לפנות את השטח כבר כעת וכי הם מתנגדים לכך שילדיהם ימשיכו ללמוד במקום בזמן שישמש כאתר בניה.

מחלוקת על הבנייה בשטח

השטח בכפר בתיה ידע בעבר ימים יפים יותר, כאשר מספר מוסדות דגל של הציבור הסרוג ברעננה היו במתחם שלו, ביניהם הישיבה המפורסמת אמי"ת חברותא כפר בתיה והתיכון המדעי טכנולוגי. לפני שנים אחדות, אמי"ת חברותא נסגר במתכונתו הקודמת ונפתח במתכונת חדשה בפתח תקווה. לצידם פעלו מוסדות נוספים במתחם. שאר המוסדות שהיו במתחם פונו משם או שעומדים להתפנות במהלך החודשים הקרובים למבנים חדשים שנבנו בקרבת מקום, בסמוך למקום אליו מתוכנן גם לעבור מבנה נועם העתידי. הנהלת "נשות אמי"ת", כאמור, החליטה למכור את השטח ולשנות את הייעוד שלו לטובת בניה למגורים. בית הספר נועם, שעדיין פועל במתחם, הוא האחרון שצפוי להישאר שם ולמעשה מונע את תחילת הבניה במקום. אגב, הסכסוך בין העירייה לנשות אמי"ת הגיע לדיון בבתי משפט.

בית הספר נועם הוקם לפני כשלושים שנה ועבר מספר גלגולים ומקומות. תחילה היה בית ספר פרטי, בהמשך עבר להיות שייך לרשת אמי"ת אך זה כעשור הוא מוגדר כבית ספר ממלכתי דתי תורני מוכר ורשמי הפועל באופן עצמאי לכל דבר תחת העירייה וזכאי לקבל מבנה של קבע על פי חוק. בנוסף, בית הספר מוגדר כעל-אזורי, ומגיעים אליו תלמידים גם מחוץ לרעננה. למרות זאת, הוא עדיין פועל זמני של קרוואנים וסובל מצפיפות אוכלוסין. המצב כבר כיום הוא שכמעט בכל שנה נאלץ בית הספר לבצע הגרלה על מנת לצמצם כחוק את מספר הנרשמים שכן אין ביכולת בית הספר לפתוח עוד כיתות (פיזית) במבנה הקיים.

ההורים: מבטיחים לנו מבנה כבר למעלה מעשור

תכנון מבנה הקבע של בית הספר עבר מספר שינויים ותהפוכות, ותוכניות שונות בעשור האחרון כולן כאמור לא התגבשו לכדי פתרון לילדי בית הספר. התוכניות האחרונות שהוגשו ע"י העירייה כוללות מבנה של 18 כיתות לימוד בשטח הנושק לכפר בתיה שהוא רובו עירוני וחלקו שייך לנשות אמית.

יחד עם זאת, מצב הדברים כיום העולה ממכתב הנהגת הורי בית הספר להורים הוא כי פינוי הקרקע מתקרב ואין חלופה מבנית, אף לא מבנה ארעי לילדי בית הספר. לפני שנתיים בעלי הקרקע כבר הודיעו לעירייה כי לטובת הבניה במתחם יש לפנות את המתחם בתוך שנתיים, מה שכאמור עדיין לא קורה עד עכשיו. ככלל, לדברי ההורים, מאז שבוטלה התוכנית הקודמת לא קיימת שום תכנית אלטרנטיבית תכנונית כזו או אחרת לבית הספר לטובת מעבר למבנה קבע קיים או חדש.

לפני כחודשיים, הוציאה הנהלת בית הספר מכתב להורים ובו הבהרה כי למרות כל השמועות ודרישות הקבלן, בית הספר לא יפונה בשלב זה והלימודים במקום הנוכחי יימשכו בו גם בשנה הבאה.

העירייה להורים: התקבל אישור תקצוב לתכנון מחדש

למרות טענות ההורים, לפני כחודש, העירייה הוציאה מכתב גם היא להורים, לפיו התקבל ממשרד החינוך אישור עקרוני להכרה בצורך לתקצוב והקצאה למבנה קבע לבית הספר. כעת העירייה מחכה להעברת תקציב לתכנון בית ספר במגרש ייעודי המוקצה לשם כך. עם זאת, העירייה מסתייגת ואומרת כי כל תהליך התקצוב, התכנון והבניה עלול להימשך לא מעט שנים. אך למורת רוחם של ההורים, הם מדגישים גם שכל עוד מבנה הקבע לא יהיה מוכן, התלמידים יישארו במתחם הקיים בקרוואנים. ומה יעשו עם דרישות הקבלן לפנותם על מנת להתחיל כבר כעת בבניה? לעירייה פתרונים. בינתיים הם מתחייבים שתישמר כל העת בטיחותם וביטחונם של התלמידים במתחם. ועוד לא דיברנו על כך שההורים טוענים שגם השטח שהעירייה מתכננת לבנות בו את מבנה הקבע הוא יחסית קטן ומספר הכיתות המתוכננות בו קטן יחסית לצורך הקיים של בית הספר. כך שמראש הם לא הכי מרוצים מהפתרון המוצע.

יש להדגיש כי למרות השם הדומה – בית הספר אינו שייך וגם לא היה שייך לרשת "נעם צביה" אך היה שייך בעבר כאמור לרשת אמי"ת וכיום הינו עצמאי וכפוף ישירות לעירייה ללא רשת המנהלת אותו.

מעיריית רעננה נמסרה התגובה הבאה:

עיריית רעננה רואה חשיבות עליונה בדאגה לכל תלמידות ותלמידי העיר ובתוכם תלמידי בית ספר נועם. בית ספר נועם הפך להיות מוסד חינוכי עירוני רשמי בשנת 2023 ומאז מקדמת העירייה תוכנית להקמת מבנה קבע ראוי ומתקדם עבור תלמידיו. לשמחתנו, בעקבות פעולות העירייה ומאמציה מול משרד החינוך, התקבל באחרונה אישור רשמי ממשרד החינוך וההכרה הרשמית בצורך בהקמתו. לנוכח קבלת האישור העקרוני, תוכל העירייה להתחיל בפועל בהקמת המבנה, זאת, בכפוף להעברת משרד החינוך את התקציב להקמתו.

עם הקמת בית הספר, צפויים תלמידי נועם, ליהנות ממבנה חדש ומתקדם שיוקם במערב העיר, וייבנה בסטנדרטים גבוהים עם מרחבי לימוד חדשניים והצבת שלומם וביטחונם כערך עליון. מדובר בתהליך הכרוך במספר שלבים תכנוניים ותיאום מול גורמים במשרד החינוך, האורך מטבעו זמן, אולם העירייה תמשיך לפעול ככל הניתן לקידומו, כפי שפעלה עד כה.

מרשת אמי"ת ומנשות אמי"ת נמסר בתגובה:

בית הספר נעם הוא בית ספר יסודי הנמצא בבעלות מדינת ישראל והרשות המקומית. ככזה הרשות והמדינה אמורות להקצות לו קרקע ולבנות את בית הספר כפי שמקובל בכלל בתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי והממ"ד.