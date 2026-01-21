אחרי איומים רבים ועליה משמעותית ברף השיח התקיף בין המעצמות, האיחוד האירופאי הודיע על נסיגה מהמגעים להסכם סחר מקיף עם ארה"ב

המתחים בין ארצות הברית ואירופה ממשיכים להחריף, שאיפתו של הנשיא טראמפ לספח את האי גרינלנד מדאיגה את מנהיגי אירופה באופן עמוק, ועכשיו הם מודיעים על המחיר להתבטאויות טראמפ.

האיחוד האירופאי הודיע היום לארצות הברית על הקפאת כלל המגעים להסכם סחר חדש בין המדינות, וחזרה מוחלטת של אירופה מכל ההסכמות אותן גיבשו.

מדובר במהלך חריף, אותו שמרו עד כה האירופאים בכיס האחורי למקרה חירום. מדובר בהסכם כלכלי מקיף שכבר גובש כמעט במלואו והיה ככל הנראה במרחק שבועות מחתימה.

אכן המהלך צפוי להרגיז את הנשיא טראמפ, אך רבים מצביעים על העובדה שלאירופה יש יותר מה להפסד כאן, ההסכם היה הדרך של אירופה לחמוק מהטלת המכסים המאסיבית של ארצות הברית, דבר שטראמפ עדיין יכול לבצע בהינף עט.

מוקדם יותר הודיע טראמפ כי לא ייקח את גרינלנד בכוח צבאי, אך הפציר בתקיפות לאירופה לשבת לשולחן המשא ומתן בנושא.