מזג אוויר בימים הקרובים יתחמם מעט. תחול עלייה קלה בטמפ' והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. הגשם יחזור בשבת ויצא להפוגה ארוכה.
יום חמישי: מעונן בעננות גבוהה ובינונית, וייתכן גשם מקומי. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בעיקר בצפון הארץ ובהרים וייתכן אובך. הלחות תרד והטמפרטורות יעלו, הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
יום שישי: מעונן חלקית, עם עליה באחוזי הלחות. בבוקר ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.
יום שבת: מעונן חלקית, עם ירידה בטמפרטורות. בצפון הארץ ירד גשם מקומי, מלווה בסופות רעמים בודדות.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר, עם עלייה קלה בטמפרטורות.
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר, בעננות גבוהה ותחול עליה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות
