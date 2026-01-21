מזג אוויר בימים הקרובים יתחמם מעט. תחול עלייה קלה בטמפ' והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. הגשם יחזור בשבת ויצא להפוגה ארוכה.

יום חמישי: מעונן בעננות גבוהה ובינונית, וייתכן גשם מקומי. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בעיקר בצפון הארץ ובהרים וייתכן אובך. הלחות תרד והטמפרטורות יעלו, הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

יום שישי: מעונן חלקית, עם עליה באחוזי הלחות. בבוקר ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

גשם שוטף בחיפה (באדיבות הצלם)

יום שבת: מעונן חלקית, עם ירידה בטמפרטורות. בצפון הארץ ירד גשם מקומי, מלווה בסופות רעמים בודדות.

יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר, עם עלייה קלה בטמפרטורות.

יום שני: מעונן חלקית עד בהיר, בעננות גבוהה ותחול עליה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות