פעיל הציבור וחבר מפלגת 'הדמוקרטים', אבי דבוש, יוצא בקריאה נחרצת נגד הכוונות לבטל את הסכם האיחוד בין העבודה למרצ. דבוש, השוקל להתמודד בפריימריז, מזהיר מפני פגיעה באמינות מול הבוחרים: "בישראל של 2026, איבוד הזרם הפוליטי של מרצ יהיה בשורה קשה לכולנו"

