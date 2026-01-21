סערה פנימית במפלגת 'הדמוקרטים': אבי דבוש, מהדמויות הבולטות במחנה השמאל ומי שהיה חבר מרצ במשך למעלה מעשור, מפרסם אזהרה חמורה מפני מהלכים לביטול ההסכם הפוליטי שהוביל להקמת המפלגה המאוחדת. לדבריו, הפרת ההסכם אינה רק עניין מוסרי, אלא סכנה אסטרטגית ליכולת של המחנה לנצח בבחירות הקרובות.
"הסכמים פוליטיים צריך לכבד"
בפתח דבריו מדגיש דבוש את חשיבות העמידה בהתחייבויות, במיוחד אל מול המציאות הפוליטית המורכבת בישראל. "לא מדובר רק בעניין ערכי ומוסרי אלא בהבטחה עמוקה שלנו לבוחרים", הוא כותב. "ההסכם של העבודה ומרצ איננו דבר שולי. הוא אבן יסוד בהבטחה הפוליטית של יאיר גולן ושל המפלגה לחיבורים ואיחודים לטובת המשימה הגדולה".
דבוש, המתגורר בעוטף עזה "על גבול חאן יונס", מסביר כי המניע שלו אישי וקיומי: "אם ההימור הישראלי המטורף על ימין אלים וכהניסטי יימשך, אני לא אוכל עוד לחיות כאן עם ילדי. לכן, הדבר הכי חשוב הוא להתמקד בכל הכוח ולא לבזבז טיפת אנרגיה לחינם על תאונות פוליטיות".
חשש ממחיקת הזרם האידיאולוגי של מרצ
אחת הנקודות המרכזיות עליהן מצביע דבוש היא הסכנה שבזריקת מחנה אידיאולוגי שלם אל מחוץ למערכת. הוא מזהיר כי ביטול ההסכם עלול להביא ל"מוות לזרם רעיוני" שחיוני לחברה הישראלית. "במיוחד בימים אלו, איבוד המקטע הזה בפוליטיקה הישראלית יהיה בשורה קשה מאוד", הוא מציין ומדגיש כי לא מדובר באדם כזה או אחר ברשימה, אלא בתשתית רעיונית רחבה.
הפנטזיה על ה"כוכבים" והשריונים
דבוש תוקף את המחשבה כי שינוי כללי המשחק או הבאת "כוכבים" ברגע האחרון יביאו את הישועה. הוא מזכיר את כשלי העבר: "אם הפנטזיה היא שרק נביא מישהו כזה או אחר והכל ישתנה, אז לא ירחק היום שמישהו יציע להחליף את היו"ר ברגע האחרון, לוותר על ריצ'רצ' מגדרי או להנחית שריונים כי כוכבים זה עוד יותר מפריימריז. ואיך זה נגמר בסוף כולם יודעים".
לסיכום, קורא דבוש לחבריו למפלגה ולמחנה כולו להתעשת: "החשיבות ביצירת תשתית דמוקרטית יציבה, מבוססת כללי משחק שקופים, היא קריטית למחנה שרוצה להנהיג בחברה הישראלית הקרועה. הפעמונים מצלצלים לנו עכשיו, ואין לנו פריבילגיה להסס".
דימיטרי אוליאנובסקי
יאיר גולן לא יהיה מועמד הדמוכרתים לראשות המפלגרע בבחירות18:05 21.01.2026
