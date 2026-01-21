הכורדים בסוריה ננטשים על ידי העולם ללוחמי הג'יהאד של א-שרע. לאחר קריסת המו"מ ואובדן שטחים אסטרטגיים, והעולם כרגיל, כשזה לא נוגע לישראל, הוא שותק

עוד באותו נושא דרמה בסוריה: התוכנית של משפחת אסד לחזור לשלטון נחשפה 15:57 | יאיר אמר 0 1 ❤️

תגיות: אחמד א-שרע, דאע"ש, דונלד טראמפ, דעות, כורדים, סוריה