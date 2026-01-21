הנשיא דונלד טראמפ נושא נאום דרמטי בפורום הכלכלי בדאבוס שוויץ, חשף פרטים לגבי הדרישה לסיפוח גרינלנד ושיגר עקיצה מתבדחת אל ישראל

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הגיע לכנס הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, שוויץ. הנשיא האמריקאי נושא נאום ארוך בפני הפורום הבינלאומי, ולא חוזר בו מאף עמדה בינלאומית נפיצה, ואף מכפיל את ההימור על סיפוח גרינלנד.

הנשיא טראמפ נחת בדאבוס מוקדם יותר היום, וכעת נושא נאום נפיץ במיוחד בפני הפורום הבינלאומי, ראשית פתח טראמפ ותיאר לפורום הכלכלי, את השיפור הפיננסי שהביא ממשלו לארה"ב ולטענתו גם לעולם. טראמפ ציין את ירידות האינפלציה והריביות בעולם, קישר את הדברים לניהולו הכלכלי ואל עצירת ההגירה הבלתי חוקית, ופגיעה בסחר הסמים הדרום אמריקאי.

"אני ירשתי מצב כלכלי נורא כשנכנסתי למשרד, ביידן והדמוקרטים הקיצונים השאירו אחריהם נזק כלכלי לא יתואר, הצלחתי לתקן את זה מהר משחשבתי. הייתי בטוח שזה יקח לפחות שנתיים, אבל זה קרה תוך פחות משנה", תיאר הנשיא טראמפ.

מיד לאחר מכן, פנה הנשיא טראמפ לעסוק בשאלות מדיניות בינלאומית. טראמפ הביע אכזבה בפני מנהיגי העולם במקום, בדגש על אירופה, בנוגע להתנגדות לשאיפותיו לסיפוח גרינלנד אל ארצות הברית.

"אנחנו הצלנו את גרינלנד מהנאצים, לא בשבילנו, בשביל דנמרק. בנינו שם בסיסים כדי לעזור לדנמרק שהייתה תחת כיבוש של עשרות אלפי נאצים. אחרי מלחמת העולם השנייה, החזרנו את זה לדנמרק, זה היה טיפשי" קבע טראמפ.

הוא המשיך והסביר בנושא "העולם מתמודד היום עם סיכונים כמו שמעולם לא היו, נשקים גרועים אפילו מנשקים גרעיניים, גרינלנד יושבת בנינו לבין רוסיה וסין, היא ממוקמת ללא הגנה במיקום אסטרטגי, אנחנו נהיה חייבים להחזיק בה".

אך הנשיא גם הנמיך את גובה הלהבות והסביר באותה נשימה כי "ארה"ב לא תשתמש בכוח כדי להשתלט על גרינלנד. אני קורא להיכנס אל מו"מ מיידי".

בקשר למתרחש במזרח התיכון, בדגש על איראן, הסביר הנשיא טראמפ כי "ישראל יש המון אומץ, פעלנו יחד והשמדנו את האיום האיראני כמו שאף אחד מעולם לא ראה".

אך באותו זמן, בחר הנשיא לקחת קצת קרדיט מישראל לעצמו, לאחר ההגנה המוצלחת מפני הטילים האיראניים: "אמרתי לביבי, תפסיק לקחת קרדיט עבור כיפת ברזל. זו הטכנולוגיה שלנו, זה פיתוח שלנו".