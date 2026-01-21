גל דה פז מסכמת בראיון לסרוגים את הדרך ב"כוכב הבא לאירוויזיון" אחרי שסיימה במקום השני: התחושות מהגמר, הפיצול ל"טים גל" ו"טים נועם", הבחירה להגיע לריאליטי והצעד הבא בקריירה

אחרי ערב גמר מותח במיוחד של הכוכב הבא לאירוויזיון, גל דה פז סיימה את העונה במקום השני. בגמר הגדול ביצעה את “All I Ask” של Adele ואת “Fame” של Irene Cara, ויצאה מהתחרות עם הרבה אהבה, קהל חדש ותחושת דיוק מקצועית. בראיון לאחר התוכנית היא מדברת על התחושות מהערב, על הפיצול "טים גל" ו”טים נועם”, על ההחלטה להגיע לריאליטי – וגם על הצעד הבא בקריירה.

צפו בראיון של גל דה פז לסרוגים

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . גל דה פז ערוך WEB Fixed

"מקום שני זה אייקוני"

"אני חושבת שמקום שני זה אייקוני ברמות", היא אומרת. "אני ממש שמחה בחלקי. הייתה לי הרגשה שככה זה יהיה, ואני מאושרת מהערב הזה – והכי שמחה בשביל נועם".

"זה התחלק ל'טים גל' ו'טים נועם' – וזה היה מורגש"

העונה יצרה לא מעט אמוציות ברשת, וגם פיצול ברור בין מחנות. "הקהל של נועם ממש לא אוהב אותי", היא אומרת בכנות. "הם חושבים שרק הוא ראוי. לעומת זאת, הקהל שלי הכי מתוק, אוהב ומחבק. נוסף לי המון קהל חדש אחרי התוכנית, אנשים צבעוניים, ואני מרגישה שאני רוצה לייצג אנשים שהם קצת יותר שונים וגרנדיוזיים".

לא באה רק בשביל האירוויזיון

כששואלים אותה אם הגיעה לכוכב הבא כדי להגיע לאירוויזיון או כדי להתפרסם, גל מבהירה: "באתי כי זו נראתה לי חוויה מדהימה, משהו שלא עשיתי אף פעם. ידעתי שזה יכול להסתיים באירוויזיון וידעתי שגם לא – ופשוט זרמתי עם זה. היה לי חשוב להביא ביצועים".

ואכן, לאורך העונה היא הציגה מנעד רחב של סגנונות. "זה משתנה", היא אומרת. "עכשיו אני בתקופה של פופ ו-R&B, אבל גם רוק וקאנטרי מדברים אליי. אני אוהבת הכול".

"הלוק הוא חלק מהשואו"

מעבר לביצועים, הלוקים של גל הפכו לחלק בלתי נפרד מהנוכחות שלה על הבמה. "ברגע שהיה לי ברור מה השיר ומה הווייב שלו, התחלתי לחשוב על השראות", היא מספרת. "הלוק מבחינתי הוא חלק מהשואו" וזה לגמרי היה החלק האהוב עליי בתוכנית".

ומה הלאה?

ומה הצעד הבא שלה? "להמשיך עם אלבומים והופעות. לעשות את מה שעשיתי עד עכשיו – רק עם יותר קהל".

ובבוקר שאחרי הגמר? "אני קמה לתוכנית בוקר", היא צוחקת. "אבל אם הייתי מפליגה בדמיון – פשוט ישנה עד מאוחר לשם שינוי".