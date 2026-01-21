ניצב דוד פילו, ראש אגף המבצעים במשטרת ישראל, פנה לבית משפט השלום בתל אביב בבקשה להימנע מהרשעת רפ״ק מאיר סוויסה, זאת על רקע התיעוד שלו משליך רימון הלם אל עבר מפגינים נגד הרפורמה המשפטית ונחקר על כך במח"ש

ניצב דוד פילו, ראש אגף המבצעים במשטרת ישראל, פנה לבית משפט השלום בתל אביב בבקשה להימנע מהרשעת רפ״ק מאיר סוויסה, זאת על רקע התיעוד שלו משליך רימון הלם אל עבר מפגינים נגד הרפורמה המשפטית ונחקר על כך במח"ש

במכתב שהוגש לבית המשפט ציין פילו את היכרותו רבת השנים עם סוויסה וכתב כי הוא משרת במשטרה כ־30 שנים, וכי סוויסה היה תחת פיקודו הישיר במשך כ־10 שנים. לדבריו, "מאיר הפגין לאורך השנים אחריות, מקצועיות ושיקול דעת", והדגיש כי "מעולם לא עלתה טענה בדבר חריגה מסמכות או התנהלות שאינה הולמת את ערכי המשטרה".

עוד באותו נושא היועמ"שית לא מאשרת ייצוג נפרד לבן גביר: "מינוי בלתי חוקי" 18:30 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

באשר ליום האירועים עצמו כתב פילו כי מדובר היה ב“יום חריג וקשה במיוחד”, שהתאפיין ב“ריבוי אירועים במקביל, חלקם בעלי רגישות ציבורית וביטחונית גבוהה”. לדבריו, הכוחות נדרשו לפעול במציאות מבצעית מורכבת, תוך איזון בין שמירה על הסדר הציבורי, חופש הביטוי וזכויות הפרט.

פילון ציין כי בנסיבות שנוצרו, השימוש באמצעים לפיזור הפרות סדר היה בלתי נמנע. “לא ניתן היה להימנע משימוש באמצעים לפיזור הפרות סדר, וזאת לאחר מיצוי כלל האמצעים האחרים”, כתב.

עוד הוסיף כי סוויסה והשוטרים שפעלו לצידו "פעלו תחת לחץ קיצוני ובנסיבות חריגות, וסיכנו את חייהם וביטחונם לשם שמירה על הסדר הציבורי". לדבריו, גם בבחינה בדיעבד, "אין מדובר בדפוס פעולה פסול, אלא באירוע חריג שנבע ממציאות מבצעית קיצונית”.

בסיום המכתב ביקש ניצב פילו מבית המשפט להתחשב בהשלכות האפשריות של הרשעה על עתידו של סוויסה, וציין כי “הרשעה עלולה לפגוע פגיעה משמעותית בעתידו המקצועי”, תוך בקשה “ליתן משקל משמעותי לנסיבות החריגות ולהחליט שלא להרשיע את מאיר סוויסה”.

כזכור, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה תקפה את החלטתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לקדם את רפ״ק מאיר סוויסה ולמנותו לתפקיד מפקד תחנת דרום תל אביב, בטענה כי המהלך מנוגד לחוק. זאת, על רקע ההליך המשפטי המתנהל בעניינו של סוויסה בעקבות אירועי הפגנות